Un viejo tuit dejó contra las cuerdas a Alberto Fernández en San Juan

En una conferencia de prensa que Alberto Fernández dio este jueves en San Juan, una periodista le recordó una frase de 2016 y lo incomodó. Concretamente, en un tuit, el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner había dicho "juro que no sabía que en San Juan sembraban boludos".

juro que no sabía que en San Juan sembraban boludos — Alberto Fernández (@alferdez) 12 de diciembre de 2016

"No, no, no, no… Precisamente, eso es un elogio a San Juan, San Juan no se caracteriza por eso. Que haya alguno que parezca eso. Y además me debe haber dicho que era sanjuanino, por eso se lo dije. No es justo pensar que los sanjuaninos sean iguales a quien me habló", respondió incómodo Fernández.

Inmediatamente, Fernández agregó, sin salir de la incomodidad y ante la mirada atenta de José Luis Gioja y el gobernador Sergio Uñac: "Igual debo confesar que una de las cosas que más extraño es contestar en Twitter, debo ser sincero".

"Si algún sanjuanino se sintió molesto por eso que dije, pido disculpas, pero era un elogio a San Juan, no era un insulto", intentó justificar.