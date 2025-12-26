"Un poco de agua": el insólito momento en el Senado que interrumpió el debate del Presupuesto 2026

En medio de una larga jornada de debate, un sorpresivo episodio interrumpió el discurso del legislador Eduardo Vischi durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado . Mientras el radical hablaba, desde la banca de atrás le tiraron un vaso de agua.

El incidente ocurrió mientras Vischi exponía sobre la importancia del equilibrio fiscal, en consonancia con el proyecto de la Ley de Leyes impulsado por el Gobierno nacional.

“Es una gran responsabilidad de la política entender que el equilibrio fiscal trae aparejado una estabilidad y una inflación menor”, expresó el legislador justo cuando fue interrumpido por una mala maniobra de la senadora de atrás.

El senador Eduardo Vischi fue interrumpido cuando hablaba en el debate por el Presupuesto 2026.

Silvana Schneider, representante de la UCR por Chaco, estaba intentando acomodar su pantalla cuando, por acto fallido, desplazó el vaso y lo volcó sobre la espalda de su par.

Por su parte Vischi, intentó pasar de largo el imprevisto y continuar con su intervención. “Bueno, un poco de agua”, dijo, sacudiéndose y generando una catarata de risas en el Senado.

El tenso cruce entre Cristina López y Victoria Huala en el Senado

Otra de las perlitas de la sesión fue el cruce entre la senadora de Unión por la Patria, Cándida Cristina López, con la vicepresidenta Victoria Villarruel y Victoria Huala, legisladora del PRO. La fueguina acusó de "mamarracho" a su rival y hasta derramó lágrimas por la discusión.

El cruce se desató en plena cuestión de privilegio contra Villarruel pedida por López para denunciar una disputa con el personal de seguridad del Senado por un despacho en medio de la reasignación de oficinas parlamentarias ordenada por Victoria Villarruel.

La legisladora fueguina relató el disgusto que se llevó el día de la jura de los nuevos senadores cuando encontró la puerta de su despacho bloqueada con una faja y una barricada de sillones, y que la placa de bronce con su nombre había sido removida.

Además, López contó que intentó irrumpir en el despacho por la fuerza e incluso llamó a un cerrajero para forzar la cerradura, pero el personal de seguridad de la cámara alta lo evitó. Según la senadora, el hecho derivó en un forcejeo en el que sufrió "agresiones físicas y tocamientos impúdicos".

Su relato derivó en un tenso intercambio con la vicepresidenta y con Huala, quien insistió en que la senadora fueguina no leyera su intervención, tal como establece el reglamento de la Cámara.