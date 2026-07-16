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Patricia Bullrich y Victoria Villarruel SENADO
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Un nuevo revés para Javier Milei: Bullrich no consiguió los votos para tratar el proyecto de propiedad privada

Con Victoria Villarruel en el estrado presidencial comenzó la sesión en el Senado. Patricia Bullrich quiere la media sanción del proyecto de propiedad privada.

Antonio Riccobene

Antonio Riccobene

Después del duro cruce por chat entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, comenzó al sesión en el Senado. Con 37 senadores presentes pasadas las 12.20, la Cámara alta comenzó su jornada que culiminará por la noche con la media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la aprobación a una treintena de pliegos judiciales.

Fracaso de Patricia Bullrich: no consiguió los votos para aprobar el proyecto de propiedad privada

"Un cuarto intermedio apra que el 6 de agosto se siga con esta sesión", con esta definición, la presidenta del bloque La Libertad Avanza reconoció que no estaban los votos para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Después se votó esta moción de Bullrich que se aprobó con 63 votos afirmativos y 2 negativos.

Así, el proyecto del ministro Federico Sturzenegger deberá seguir esperando para ser tratado: ya es la quinta vez que se lo posterga por falta de votos.

El Senado designó por cinco años más en la Cámara del Trabajo al juez que salvó la reforma laboral

Con 35 votos afirmativos y 32 negativos, La Libertad Avanza aprobó la prórroga por cinco años para Víctor Pesino, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Se trata de un magistrado clave para el Gobierno ya que fue el que blindó la reforma laboral, aprobada en febrero de este año, frente a la cautelar que había presentado la CGT.

El kirchnerismo criticó la designación de jueces que impulsa La Libertad Avanza

Antes de tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, La Libertad Avanza comenzó la discusión por los 29 pliegos de candidatos a jueces que impulsa el Gobierno de Javier Milei y siete cargos judiciales. El kirchnerismo criticó a Víctor Pesino.

Se trata del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que busca una prórroga de cinco años en el cargo, después de cumplir los 75 años que establece como límite el reglamento. Se trata de una figura que la Casa Rosada valoró demasiado a principios de este año, cuando rechazó una cautelar de la Confederación General del Trabajo (CGT) que paralizaba la reforma laboral que en febrero sancionó el Congreso de la Nación.

"Lo interrogamos en la audiencia y nos dimos cuenta que no se hbaía olvidado del artículo 14 bis, vimos que conocía la Constitución. Justo, al día siguiente que rechaza la cautelar de la CGT a la reforma laboral el Gobierno manda la propuesta para nombrarlo por cinco años más", señaló Mariano Recalde (Capital Federal). "Y vino acá y contó que estuvo reunido con el ministro Mahiques (Justicia) antes de dictar el fallo. Sale la sentencia y el Poder Ejecutivo manda el pliego", remarcó para mostrar su indignación.

El Senado le dio ingreso al pliego de los jueces Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal

Al comienzo de la sesión en el Senado, el pleno finalmente le dio ingreso a una nueva serie de pliegos de funcionarios judiciales, que impulsa la Casa Rosada. Entre ellos se destacan el Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Se trata de un tribunal de relevancia para el Gobierno nacional, ya que debe resolver sobre fallos de primera instancia, y podría definir el futuro de causas sensibles para la administración libertaria, como ANDIS o $LIBRA. En esta, está directamente involucrado al presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei.

Bertuzzi ya integraba la Cámara, a donde había llegado en 2018 por un traslado del expresidente Mauricio Macri, lo que siempre fue cuestionado por el kirchnerismo. De hecho, cuando llegó el Frente de Todos al poder, el Senado aprobó la suspensión de esos traslados. Sin embargo, luego la Corte -que afirmó que los traslados eran inconstitucionales- dispuso que los jueces se mantuvieran provisoriamente en sus cargos, hasta que se realicen los concursos para cubrir formalmente las vacantes.

El Senado se encamina a darle media sanción a al proyecto de propiedad privada

Para el cierre de esta jornada está previsto que la Cámara alta le de media sanción al proyecto del minstro de Desregulación Federico Sturzenegger, titulado Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. La iniciativa desregula la venta de terrenos argentinos a extranjeros, legisla sobre desalojos, manejo del fuego, entre otras cuestiones que refieren a las tierras argentinas y los derechos de propiedad.

Este proyecto introduce reformas de fondo al régimen de expropiaciones. Establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse en forma restrictiva y ser idónea, necesaria y proporcional al fin perseguido; fija que la indemnización se limite al valor objetivo del mercado, con el lucro cesante topeado en el 30% del daño emergente salvo prueba en contrario, y consagra que no podrá haber transferencia de dominio sin el pago íntegro y previo de la indemnización.

En materia procesal, el proyecto reforma el régimen de desalojo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Incorpora una cláusula específica de protección a sujetos vulnerables (menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo), que obliga al juez a dar intervención a organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar antes de ejecutar un lanzamiento, otorgando hasta diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.

El texto también modifica la ley de tierras rurales, manteniendo la jurisdicción provincial plena y reduciendo las restricciones a la compra de tierras por extranjeros a solo dos supuestos —Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera—, con un régimen de silencio administrativo que habilita la autorización tácita pasados 180 días.

El Senado le rindió homenaje a la selección argentina

Luego del triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra, el Senado de la Nación le rindió un homenaje a la selección argentina, en el primer tramo de la sesión de este jueves. Así los senadores estallaron sus palmas con un aplauso y algunos mostraron la camiseta de Argentina con la 10 de Lionel Messi impresa en la espalda.

"En un país futbolero como Argentina, no podemos dejar pasar la oportunidad para hacerle un homenaje a un grupo de personas que nos dio un ejemplo, que tal vez comprendió las palabras de José Hernández que dice que 'si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera'", introdujo el senador por Catamarca Flavio Fama (UCR) para pedir el homenaje.

Ya desde temprano en el recinto se vieron distintas camisetas de la selección y el coletazo del clima celebratorio que se vivió ayer en toda la Argentina. "Son un ejemplo para el Poder Ejecutivo, y que entienda que la unión de los argentinos es importante, y para este Congreso de la Nación, que debe entender que los intereses del país están encima de los particulares", remarcó antes de que iniciaran los aplausos en el recinto.

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