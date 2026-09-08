Un millón de dólares y una amenaza: el testimonio que complicó a Roberto Baratta y ahora lo lleva otra vez ante la Justicia

El exdirectivo de Techint contó cómo fue la entrega de dinero y la defensa del exfuncionario salió a negarla.

El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, pidió ampliar su declaración indagatoria después de uno de los últimos testimonios incorporados a la causa Cuadernos. La solicitud llegó tras la declaración de Héctor Zabaleta, exdirector de Administración de Techint. El hombre había sido detenido e imputado en el expediente y luego fue sobreseído, pero el 25 de agosto volvió ante la Justicia para contar lo que, según su versión, ocurrió con determinadas entregas de dinero.

El abogado Marcos Aldazábal presentó el pedido ante el Tribunal Oral Federal N°7. La defensa pretende que Baratta pueda responder “lo antes posible” a los dichos que lo vincularon con esos pagos. El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, tomó nota del planteo y aseguró que buscarán “un espacio en la agenda” para que el exfuncionario pueda ampliar su indagatoria.

Los 86 imputados de la causa Cuadernos. Foto: Captura de video/Agencia NA. Un paquete de dinero El exdirector de administración de Techint aseguró que entregó paquetes “de cerca de un millón de dólares” en pesos por indicación de Luis Betnaza, quien en ese momento era director de relaciones institucionales de la compañía. En ese marco, Zabaleta sostuvo que Baratta se enojó porque el dinero iba a ser entregado en pesos y no en dólares. “Me dijo: ‘Me tenés que dar dólares porque si no te voy a cortar el gas en la planta de Campana’”, afirmó el exdirectivo al describir aquella comunicación con quien fuera mano derecha de Julio De Vido.

La declaración, además, ratificó información que figuraría en los cuadernos escritos por Oscar Centeno. Aldazábal respondió al testimonio: “Esta defensa niega que esos pagos hayan existido”, sostuvo el abogado, quien además pidió que el tribunal ordene nuevas medidas de prueba.