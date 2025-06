Un intendente de Axel Kicillof explotó contra Cristina Kirchner: "Que vaya a ayudar a otros lados"

“Se dice que en las últimas elecciones perdimos las intermedias, pero en la tercera sección no se perdió nunca. ¿Por qué [Cristina] no va a ayudar a la primera, a la sexta, a la quinta? Que vaya a ayudar a otros lados, acá es fácil ganar en la tercera . Entonces, ‘¿me pongo como salvadora?’. No, ‘me pongo en una situación en la que vi que voy a ganar y busco el acompañamiento de los intendentes’“, arremetió.

Además, Cagliardi dijo que son víctimas de “la imposición” de Cristina: “Estamos teniendo una imposición, cuando las cosas son así no funcionan. Lo primero que tiene que haber es diálogo y una unión de gobernabilidad, no eleccionaria”. Consultado sobre si es posible la unidad o es viable ir divididos, remató: “Si tenemos que ir con dos listas, iremos con dos listas; a mí eso no me asusta”.