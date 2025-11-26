Un funcionario de la Oficina Anticorrupción quedó bajo la lupa tras un allanamiento clave

Cordero Fabbri, abogado y funcionario de la OA, acudió a un allanamiento en un búnker de Calvete. La Justicia analiza su mención en cuadernos vinculados al caso Andis.

En la cocina de la vivienda donde Miguel Calvete habría montado parte de su estructura operativa, los investigadores encontraron un cartel con instrucciones detalladas para evitar cualquier inconveniente judicial. La posible vinculación entre la causa Andis y la Oficina Anticorrupción.

El papel indicaba que, ante consultas por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, por el propio Calvete o por su pareja, Guadalupe Muñoz, la respuesta debía ser inmediata y tajante: “Acá no es”. También incluía un protocolo específico para afrontar allanamientos, que exigía verificar la orden, fotografiarla y contactar de forma urgente a los abogados Camilo Cordero Fabbri y Norberto Manuel Abeledo.

El hallazgo se produjo durante un operativo realizado el mes pasado en la casa de Defensa al 1400, señalada por los investigadores como uno de los principales centros de actividad de Calvete, acusado en la causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La presencia del cartel reforzó la hipótesis de que el lugar funcionaba como un búnker operativo. Según fuentes judiciales, quien recibió a los agentes policiales siguió al pie de la letra las instrucciones escritas en ese papel.

De acuerdo con lo que reconstruyó LA NACION, Cordero Fabbri (el abogado cuyo nombre figuraba en el cartel) se presentó en plena diligencia para preguntar qué estaba ocurriendo y luego se retiró sin volver a intervenir. Aunque es uno de los defensores de Calvete en el expediente por explotación sexual por el que el empresario cumple condena en Ezeiza, no figura como su representante en la causa que investiga los posibles hechos de corrupción vinculados a la Andis.

Vinculación con la Oficina Anticorrupción La ausencia formal de Cordero Fabbri en este expediente tiene una explicación institucional. El abogado, de 37 años, se desempeña como funcionario en la Oficina Anticorrupción (OA). Si bien quienes trabajan allí mantienen habilitada la matrícula para litigar, tienen prohibido participar en investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública. Esa restricción explicaría por qué, pese a acudir durante el allanamiento, no asumió oficialmente la defensa de Calvete en esta causa.