Triple crimen en Florencio Varela: Axel Kicillof rompió el silencio y le hizo un fuerte pedido a Javier Milei

El gobernador Axel Kicillof exigió una acción coordinada a nivel nacional tras el brutal triple crimen en Florencio Varela , que dejó al descubierto la participación de una red narco en la muerte de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi .

"Le pido al presidente Javier Milei que convoque de manera urgente a todos los gobernadores para establecer una mesa de trabajo nacional, porque el narcotráfico es un fenómeno internacional que impacta en todo el país", señaló Kicillof durante su conferencia en la Casa de Gobierno bonaerense.

Además, pidió "no hacer campaña con este tema" y aseguró que, tomando las acciones con las que se calificó el crimen, desde su distrito se van a referir a este hecho como "un narco- femicidio".

"He escuchado algunos comentarios sobre las actividades (que ejercían las víctimas) y nada justifica este nivel de violencia y sadismo, en el crimen que se ha cometido. La Fiscalía caratuló que el hecho es un homicidio calificado por el concurso de dos, tres o más personas, por la alevosía, el ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Esta es la calificación judicial que tiene el hecho, así que nosotros vamos a hablar de un narco-femicidio", planteó.

Asimismo, destacó el trabajo de los equipos especializados, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud bonaerenses que acompañaron y acompañarán "con los diversos programas de asistencia a las víctimas" a las familias de las tres jóvenes asesinadas y agregó que, desde el Gobierno de la provincia, "están a disposición para hablar con ellos cuando ellos estén preparados y quieran hacerlo".

chicas-la-matanza-desaparecidas El brutal triple crimen de Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela, conmociona al país. X

"Nos comprometemos y vamos a seguir trabajando para lograr que esto tenga una resolución con justicia y se haga justicia para las víctimas y sus familias, encontrándolos responsables y castigándolos con toda la seguridad del caso", sostuvo Axel Kicillof.

También, se refirió a "otro tema que generó polémica" sobre la jurisdicción donde trabajaban los criminales, debido a que la banda que se identificó tenía su epicentro en la Capital Federal (Bajo Flores), zona que también era frecuentada por las víctimas, a pesar de que vivían en Florencio Varela.

"No es culpa de uno o de otro, el narcotráfico es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre los países vecinos y, también, en nuestro territorio", añadió.

Finalmente, remarcó que, para resolver este problema "se necesita una estrategia seria y nacional" acompañada de inversión en tecnología y herramientas para luchar contra del narcotráfico "como hace la provincia de Buenos Aires".

"Es absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la Justicia Federal y con las Fuerzas Federales. Se necesita una estrategia seria nacional para el combatir al narcotráfico, acompañada de inversión, en un trabajo permanente y continuo, invirtiendo en medios, en tecnología, en agentes, en equipamiento", expresó.

pequeño j Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, que dirige Javier Alonso, no hubo respuesta oficial sobre el origen de la foto del pasaporte del "Pequeño J". X

Asimismo, añadió: "Le pido al presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina".

"No hay que hacer campaña con esto, no hay que hacer marketing con esto… entiendo que la Ministra (Patricia Bullrich) es candidata, no me importa. Lo que pedimos, por enésima vez, es que se articule un trabajo a nivel nacional y tiene que estar encabezado por el Presidente de la Nación. Y por último, cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco", concluyó.