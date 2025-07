Tras la media sanción, los proyectos de los gobernadores pueden paralizarse en Diputados

El primer impedimento será el institucional. La Libertad Avanza sistemáticamente viene demorando las convocatorias a las comisiones cuando se trata de los proyectos de la oposición. Se naturalizó que los bloques pidan sesión para el emplazamiento de las comisiones para poder avanzar con sus expedientes. En diálogo con MDZ , fuentes de los principales espacios opositores dan por descontado que José Luis Espert no pretenda citar a los diputados a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y temen un contexto similar en el resto de las comisiones en las que deben aprobarse los proyectos.

Espert mantiene un duro enfrentamiento con la oposición. Foto: Noticias Argentinas Espert mantiene un duro enfrentamiento con la oposición. Foto: Noticias Argentinas

Ante único escollo, no hay ningún legislador opositor que crea que la próxima semana pueda debatirse, aunque las gestiones están en curso. Hasta que formalmente no se giren las comisiones a Diputados, no puede haber convocatoria posible.

Vacaciones y conflicto aerocomercial

Después algunos factores ajenos a la reticencia libertaria. Este lunes comienzan las vacaciones de invierno en varias provincias y continuarán durante todo julio ya que hay algunas jurisdicciones que recién comienzan en la semana siguiente. Pese al supuesto contexto de gravedad que grafican desde los sectores más combativos del Congreso, la mayoría de los bloques hará uso del receso y no prevén mantener la agenda política. El argumento que utilizan es la imposibilidad de conseguir vuelos ante el aumento de la demanda por las vacaciones.

“Se nos va a complicar conseguir lugar en los vuelos y será difícil reunir el quorum así”, señaló un diputado opositor que integra las comisiones en disputa. De hecho, hay varios diputados peronistas de viaje en el interior y en el exterior.

A su vez, señalan que si se mantiene el conflicto sindical en la actividad aerocomercial estas dificultades se agravarán. El Gobierno y las empresas del sector buscan cesar con el conflicto o que pueda implementarse una conciliación obligatoria ante las medidas de fuerza que impulsan los pilotos, quienes se acoplaron al plan de acción de los controladores aéreos.

"Cierre listas en PBA, receso cruzado en AMBA y en el interior y paro de aviones no ayudan para la sesión", agregaron. En contrapartida, desde Unión por la Patria remarcan que "una vez que se ingresen los proyectos y se giren a las comisiones, ahí se planificará lo antes posible, sin importar las vacaciones".

Dudas con los gobernadores y el temor por el "a todo o nada de los K"

No obstante, existen otros obstáculos. Hay algunos diputados opositores que realmente dudan de la intención de algunos gobernadores. “Se aprobó en el Senado y por ahora no recibimos ninguna coordenada. Hablé con algunos y se hacen los distraídos. No terminan de activar a los suyos, parece que algunos están más pensado en negociar con el Gobierno que en avanzar con el proyecto, raro”, señaló a este medio un conocido diputado de la zona centro.

El punto favorable es que en Diputados podría darse un contexto similar al Senado, donde el kirchnerismo se abroqueló ante la rebelión de los gobernadores y los obligó a terminar votando a favor de los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad, para luego avanzar con los expedientes para el robustecimiento de sus cajas. En este caso, se espera una sesión que incluya un aumento en las partidas para el Hospital Garrahan y en el presupuesto universitario. Al necesitarse mutuamente, el quorum y los votos para todos estos proyectos están garantizados.

Sin embargo, algunos diputados dialoguistas temen que el peronismo vaya por más y pida incluir otros temas que podrían poner en peligro la salud de la sesión. “Los K nos están pidiendo derogar el DNU 70, la situación de la marina mercante y otros temas y la verdad es que a los gobernadores le interesa solo su proyecto”, comentan con preocupación.

En los últimos días fue en ese sentido el senador de UxP, José Mayans, quien expresó: “El presidente dijo que va a doblegar en Diputados a los gobernadores. Yo que los gobernadores le diría: ‘Está bien, pero yo te tumbo (dejo sin efecto) el DNU 70/23’, que está haciendo estragos en la administración nacional”. Se trata del decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia pública y desregula la economía. El Senado lo rechazó en marzo del 2024, pero en Diputados no prosperó.

“Nosotros ya lo dimos por inválido. Diputados todavía tiene esa deuda con la democracia argentina, porque (ese DNU) vulnera el sistema republicano. Los gobernadores tienen que terminar con ese DNU para tener conversaciones serias con el gobierno”, comentó el formoseño, en diálogo con Radio 10.

La fecha tentativa para sesión es el 6 de agosto, en el marco de una sesión con varios temas. “No creo que en julio pueda convocarse nada, iremos a la sesión como podamos", analizó un diputado dialoguista.