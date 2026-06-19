Tras la intimación de ARCA, el contratista Matías Tabar rompió el silencio y contradijo a Manuel Adorni

El contratista Matías Tabar , responsable de las remodelaciones realizadas en la vivienda que Manuel Adorni posee en el barrio privado Indio Cua, sostuvo las cifras que presentó ante la Justicia sobre el costo de las obras y volvió a afirmar que los trabajos demandaron una inversión de 245.000 dólares.

Durante una entrevista con A24, el contratista fue consultado sobre el monto que declaró en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el funcionario relativizara públicamente esa cifra.

"Obvio que sí porque lo declaré yo", respondió Tabar. Según explicó, se realizó un relevamiento integral de los trabajos ejecutados y de los gastos asociados para elaborar la información que posteriormente fue incorporada al expediente judicial. "(Hice) Una especie de administración de la obra, de lo que hicieron, se hizo un recuento, se llegó a ese número y se entregó a la Justicia", detalló.

Días atrás, el jefe de Gabinete cuestionó el monto informado por Tabar al señalar que la cifra real era inferior. "El número es menos y es un tema que se está dirimiendo en la Justicia", remarcó.

A lo largo de la entrevista, el constructor evitó profundizar sobre distintos aspectos de la investigación. "Porque puedo entorpecer el funcionamiento de la Justicia", justificó cuando le pidieron precisiones.

Uno de los puntos abordados fue la factura hallada en su teléfono celular vinculada a una compra de colchones y artículos de blanquería emitida a nombre de Gisela Kocsis, secretaria de Adorni. Sobre ese documento, Tabar aseguró no recordar los detalles específicos de la operación.

"Según los trascendidos, los mensajes por los cuales se volvió a retomar el tema, fue una factura o documento que se encontró en mi teléfono", respondió, sin aportar detalles adicionales sobre la compra.

"Algunas cosas se compraron y por ahí había que ir a retirarlas, yo iba, las retiraba, las pagaba, después era como una obra normal con cualquier dueño y contratista", explicó. También indicó que, en ocasiones, adelantaba dinero para determinadas adquisiciones vinculadas con la obra y luego recibía el reintegro correspondiente.

"Normalmente por nuestra forma de ser en el trabajo siempre nos metemos a brindar servicios que ni siquiera pertenecen, porque cuando oficiás una construcción como si fuese llave en mano tratás de poner la voluntad y la energía para que la persona que te contrató en el momento en que se mude tenga todo resuelto y la menor cantidad de problemas posible", sostuvo.

En ese contexto, explicó que era habitual coordinar entregas y traslados de distintos elementos al domicilio remodelado. "Como en cualquier mudanza se enviaron cosas al domicilio", indicó. Sin embargo, aclaró que desconoce si esos productos pertenecían previamente a la familia Adorni o si habían sido adquiridos específicamente para la vivienda. "Yo no tengo conocimiento si la familia Adorni las tenía, si las compró o las envió", agregó.

Respecto de su vínculo con Adorni, el contratista confirmó que el funcionario se comunicó con él antes de su declaración y reveló que le expresó su respaldo. Si bien prefirió no responder si recibió asesoramiento por parte de integrantes del equipo del jefe de Gabinete, reconoció que éste le pidió disculpas y le manifestó que podía "cuente con él".

Sobre su situación frente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que lo intimó a regularizar sus declaraciones juradas, Tabar descartó mostrarse preocupado por una eventual fiscalización derivada de la exposición pública del caso.

"Soy una persona autónoma desde hace más de 25 años y es normal que entres a tu portal y veas deudas, intimaciones, notificaciones y cosas que tenés que resolver y acomodar", expresó.

"Era una de las posibilidades que podían llegar a suceder y, como ciudadano y contribuyente, lo tengo que solucionar, hacerme cargo y arreglarlo. Tendré que cumplir con mi deber como contribuyente", concluyó.