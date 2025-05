Top 10 de los problemas de los mendocinos: qué encabeza el ránking y una curiosa baja

El top 3 lo completa la inflación, con un 29,6%, exactamente el mismo porcentaje que en marzo.

Captura.jpg El ranking de preocupaciones ciudadanas. Estudio de la consultora Reale-Dalla Torre.

Por otro lado, el 27% de los mendocinos ubicó a la educación como uno de los principales problemas, el aumento de las tarifas tuvo un 26,6%, y el empleo, con un 23,2%. En tanto, creció la corrupción, de un 12,8% al 16,5%, pero de igual forma quedó lejos de los "principales" problemas para los mendocinos.

El top 10 se completó con Vivienda (12,5%), Salud (12,3%) y cambio climático (1,3%).

Es la economía…

Ante el ranking, el estudio señala que “cuando en mayo se pregunta ‘¿Qué lo preocupa hoy?’, la memoria de corto plazo se ancla en la economía” y agregaron que desde la sociología del consumo, “se observa que los precios funcionan como recordatorios constantes que elevan la ansiedad económica, mucho más que los indicadores macroeconómicos abstractos”.

En diálogo con MDZ, Reale reforzó ese concepto al sostener que “si bien no hay tanta inflación como en la gestión anterior, “sí hay pérdida del poder adquisitivo”.

“En este último año y medio no se recompusieron los sueldos respecto a la inflación Es un recordatorio constante de que el dinero no alcanza y que todo sigue estando caropara la mayoría de la población”, agregó.

En este caso, acotó que si bien “hay un reconocimiento a Milei y expectativas de mejora, a la gente le cuesta llegar a fin de mes. El bolsillo siempre ocupa la centralidad de las emociones, salvo que tengas casos resonantes de inseguridad en tu zona o hayas sido víctima”, consideró la consultora.

Por qué bajó la inseguridad como problema

Reale dijo que sin dudas, el dato que sorprendió fue la caída de los seis puntos en la inseguridad. “Si cae la mención espontánea de la seguridad, hay una mirada de seguridad más controlada”, dijo.

No obstante, aclaró: “Esto no quiere decir que no haya inseguridad, pero lo que ocurre es que no hay percepción de una inseguridad descontrolada. Por eso cae una y crece la otra”, dijo.

De igual forma, aclaró que la inseguridad “desde hace muchos años que ocupa el top 3 de los principales problemas a nivel nacional”.

“Siempre el ‘top of mind‘ está sujeto a los temas coyunturales. Cuando uno menciona este trabajo, son los primeros temas que les viene a la mente en términos de preocupaciones”, completó.