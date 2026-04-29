Todo listo: con Javier Milei en el Congreso, Manuel Adorni se prepara para dar el informe de gestión

Live Blog Post

Tensión en el Congreso: mientras Adorni expone, jubilados y organizaciones sociales protestan fuera del vallado

El clima de polarización que atraviesa el país se refleja con nitidez este miércoles en la zona del Congreso de la Nación. Mientras puertas adentro el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza a desglosar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en las calles aledañas la situación es de alta tensión. Un nutrido grupo de jubilados, pensionados y organizaciones sociales se manifiesta en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.

La protesta coincide con el inicio de la sesión informativa, donde Adorni debe responder más de 2.100 preguntas. Los manifestantes, que intentan acercarse al Palacio Legislativo, se topan con el vallado total y un despliegue masivo de fuerzas federales que ha dejado el edificio virtualmente aislado.