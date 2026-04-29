Todo listo: con Javier Milei en el Congreso, Manuel Adorni se prepara para dar el informe de gestión
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni se presenta este miércoles en la Cámara baja para responder más de 2.400 preguntas.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni se presenta este miércoles en la Cámara baja para responder más de 2.400 preguntas.
Este miércoles, a partir de las 10.30, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizará un hecho histórico para su gestión. Tras 175 días en el cargo de ministro coordinador, el funcionario brindará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, cumpliendo con el mandato constitucional establecido en la reforma de 1994.
La presentación no será un trámite sencillo. Adorni llega al Congreso jaqueado por una investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, un flanco que los bloques opositores planean explotar durante las más de 2.400 preguntas que fueron enviadas previamente por escrito y las que surgirán de forma presencial.
El clima de polarización que atraviesa el país se refleja con nitidez este miércoles en la zona del Congreso de la Nación. Mientras puertas adentro el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza a desglosar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en las calles aledañas la situación es de alta tensión. Un nutrido grupo de jubilados, pensionados y organizaciones sociales se manifiesta en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.
La protesta coincide con el inicio de la sesión informativa, donde Adorni debe responder más de 2.100 preguntas. Los manifestantes, que intentan acercarse al Palacio Legislativo, se topan con el vallado total y un despliegue masivo de fuerzas federales que ha dejado el edificio virtualmente aislado.
El escenario está montado y la tensión es total. Con el ingreso del presidente Javier Milei al recinto de la Cámara de Diputados, se dio inicio formal a la jornada donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará su primer informe de gestión. El mandatario nacional llegó escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la totalidad de sus ministros, cumpliendo con el prometido "blindaje" institucional al funcionario coordinador.
Minutos antes de las 10 de la mañana, la comitiva presidencial abandonó la Casa Rosada con rumbo al Congreso de la Nación. En un despliegue de seguridad coordinado, el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la totalidad del gabinete de ministros iniciaron el trayecto por la Avenida de Mayo para lo que será una jornada clave en la Cámara de Diputados.
Este movimiento en bloque representa el inicio formal del "operativo blindaje". El Gobierno busca que el ingreso de la comitiva al recinto sea una señal de unidad inquebrantable, justo antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tome la palabra para responder las más de 2.100 preguntas de la oposición en medio de las investigaciones judiciales en su contra.
En el peor momento de su carrera, Manuel Adorni llega al Congreso de la Nación.
Previo a su exposición en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió más de 2.100 preguntas a los diputados, muchas de las cuales fueron referidas acerca de las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Uno de los temas más controvertidos estuvo en torno al viaje del exvocero a Punta del Este en febrero pasado, mediante un avión privado junto al periodista y conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio.
La Casa Rosada es, en estos momentos, el epicentro de la actividad política nacional. El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ultiman los detalles logísticos para abandonar la sede de Gobierno y trasladarse hacia el Congreso de la Nación. La salida, prevista en una comitiva unificada, tiene como único objetivo escoltar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su esperado primer informe de gestión.
Los ministros del Poder Ejecutivo han ido llegando a Balcarce 50 para sumarse al traslado grupal. Esta decisión de moverse en bloque busca escenificar un "blindaje total" sobre la figura de Adorni, quien ya se encuentra en el Palacio Legislativo manteniendo reuniones previas con las autoridades de la Cámara de Diputados.
El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados expondrá un amplio abanico de temas que van desde la política económica hasta la seguridad, la educación y el ambiente, con datos concretos sobre la ejecución de programas, inversiones y conflictos en curso para el presidente Javier Milei como lo es la causa $LIBRA.
Uno de los puntos más sensibles es el caso de la criptomoneda $LIBRA, actualmente bajo investigación judicial. Según el documento del informe de Manuel Adorni, el Gobierno asegura no haber tenido vínculos formales con los actores involucrados ni haber otorgado beneficios económicos, mientras que la pesquisa continúa bajo la órbita de la Justicia y organismos como la Oficina Anticorrupción y la Comisión Nacional de Valores.
La zona del Congreso de la Nación se encuentra bajo un estricto bloqueo de seguridad desde las primeras horas de este miércoles. El Gobierno nacional ordenó un fuerte operativo policial que incluye el vallado total de las calles adyacentes, dejando al Palacio Legislativo virtualmente aislado del tránsito vehicular y peatonal habitual.
La medida busca garantizar la seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y la totalidad del gabinete ministerial, quienes acompañarán al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
El operativo, coordinado por fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, ha transformado el paisaje de la zona de Congreso. Los principales cortes y afectaciones incluyen:
Vallado perimetral: Las calles Entre Ríos, Callao, Rivadavia y Combate de los Pozos presentan cierres totales con vallas de alta seguridad.
Aislamiento del Palacio: El acceso al edificio solo está permitido para legisladores, personal acreditado y funcionarios con identificación oficial.
Desvíos de tránsito: El transporte público y los vehículos particulares están siendo desviados varias cuadras a la redonda, generando importantes demoras en el centro porteño.
A minutos de que comience una de las sesiones más determinantes para el oficialismo, el escenario político se traslada al Congreso de la Nación. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya se encuentra en el edificio parlamentario. Según informaron fuentes oficiales, el funcionario mantiene una reunión privada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para coordinar los aspectos logísticos y el orden del debate que iniciará a las 10.30.
Mientras tanto, en la Casa Rosada, el movimiento es incesante. El presidente Javier Milei se encuentra reunido con la totalidad de su gabinete de ministros. La orden es clara: partir en comitiva oficial hacia el Palacio Legislativo una vez que el reloj marque las 10, para asegurar una llegada institucional de alto impacto antes de que Adorni comience su exposición.
La tensión en el Palacio Legislativo comenzó mucho antes del horario fijado para la sesión. Desde las 9:00 de la mañana, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) se encuentra reunido en sus oficinas del Congreso para coordinar lo que internamente denominan el "operativo blindaje" a favor de Manuel Adorni.
Desde que asumió su rol como ministro coordinador —figura responsable de la administración general del país—, esta será la primera vez que Adorni responderá preguntas directas de los legisladores en una sesión informativa.
Los ejes de la jornada estarán marcados por:
Cuestionamientos judiciales: La investigación por su patrimonio será el eje de las críticas de Unión por la Patria y sectores de la izquierda.
Gestión económica: Los bloques dialoguistas exigirán precisiones sobre la ejecución presupuestaria y el rumbo de la inflación.
Administración del Estado: Se espera un fuerte cruce por la reconfiguración de las partidas presupuestarias en áreas sensibles.
Para contrarrestar el clima de hostilidad que prepara la oposición, la Casa Rosada ha decidido mostrar una señal de fortaleza institucional sin precedentes. El presidente Javier Milei ocupará el palco central del recinto para respaldar a su hombre de confianza.
El saludo de Javier Milei y Manuel Adorni en el acto por Malvinas
No estará solo: lo acompañarán la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte del gabinete nacional, quienes se ubicarán en las bandejas laterales junto al estrado de la Presidencia de la Cámara. Además, el oficialismo movilizó a sus legisladores:
Bloque LLA: Los diputados oficialistas funcionarán como la primera línea de defensa.
Senadores: Integrantes de la Cámara alta también estarán presentes en los palcos para mostrar unidad de bloque.
Equipo técnico: Un grupo de asesores y colaboradores se instalará en el Salón Delia Parodi para asistir a Adorni con datos en tiempo real durante el debate.
Día Clave
Día clave para el Gobierno
Lo espera la oposición