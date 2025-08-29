Terminaron los alegatos de la Fiscalía en el juicio contra Walter Bento: ¿cómo sigue el proceso?

El proceso judicial contra el exmagistrado federal Walter Bento avanza hacia una fase decisiva tras completarse los alegatos del Ministerio Público Fiscal.

El proceso judicial contra el exmagistrado federal Walter Bento avanza hacia una fase decisiva tras completarse los alegatos del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía apuntó contra el exjuez por un extenso listado de delitos, que van desde la jefatura de una asociación ilícita hasta la desobediencia judicial.

La parte acusatoria estuvo integrada por los fiscales generales Dante Vega y María Gloria André, junto a Diego Velasco (fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), quienes expusieron sus conclusiones ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, que lidera la jueza Gretel Diamante. Luciano Bento, el hijo del exjuez, fue desligado de la acusación por lavado de activos.

Los defensores oficiales tendrán su oportunidad de presentar sus alegatos en aproximadamente quince días. Estos abogados buscarán refutar las graves imputaciones formuladas por el ministerio público. La representación legal de la familia Bento cerrará la ronda de alegatos.

Esta etapa argumentativa se proyecta con una duración estimada de entre seis y ocho semanas. Los defensores deberán construir estrategias sólidas para desarticular la acusación fiscal. El tribunal escuchará atentamente cada posición antes de tomar decisiones cruciales sobre las responsabilidades penales.

Una vez finalizados todos los alegatos, el tribunal iniciará las deliberaciones correspondientes. Los magistrados evaluarán la evidencia presentada para determinar la culpabilidad de Bento y sus coimputados. Si se establece responsabilidad penal, se activará automáticamente el juicio de cesura.