Tensión en Diputados tras la aprobación del emplazamiento para las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda

Paulón cuestionó a Caputo

El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la sesión de Diputados. Su planteo estuvo vinculado con la situación de la discapacidad, el endeudamiento y los fondos que el Gobierno gira a las provincias. Paulón cuestionó al ministro por la situación de sus fondos en el exterior y reclamó que los funcionarios que tienen dinero fuera del país lo traigan a la Argentina. En ese marco, sostuvo que "el ministro de Economía que le pide confianza al pueblo argentino tiene más del 90 por ciento de su dinero fuera del país".

También apuntó contra Caputo por las transferencias a las provincias y afirmó: "Seguramente está el ministro detrás de cada giro que no se hace a una provincia". Además, cuestionó el hecho de que Caputo vaya a las universidades a pedirles a los pibes que le digan a los padres que saquen los dólares del colchón: "es jueguito para la tribuna".