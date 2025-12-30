Sur Finanzas, cercada por la Justicia: 60 allanamientos y una causa millonaria

La Justicia federal puso este lunes bajo la lupa al entorno de la AFA por presuntas maniobras con el dólar paralelo durante el cepo cambiario. Por orden de los jueces María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti , se realizaron más de 60 allanamientos que apuntan a Sur Finanzas , la firma vinculada a la entidad que preside Claudio " Chiqui" Tapia .

El expediente central, a cargo de Servini, investiga operaciones por al menos US$ 1.400 millones realizadas durante el gobierno de Alberto Fernández e involucra a unas 90 casas de cambio, nueve bancos y alrededor de 200 personas.

El foco está puesto en operaciones realizadas entre enero y octubre de 2023, en la previa de las elecciones presidenciales. La investigación se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), basada en reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los procedimientos se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos del conurbano bonaerense y en Bahía Blanca, e incluyeron casas de cambio, entidades bancarias y domicilios particulares.

Uno de los operativos tuvo lugar en la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, en Banfield, donde efectivos de la Policía Federal secuestraron teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras bajo investigación.

En particular, los investigadores analizan cómo 18 casas de cambio adquirieron dólares a través de dos bancos, en transacciones que, según la UIF, “pondrían en crisis su origen y licitud”.

El caso se conecta con otros expedientes que también tienen en la mira a Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de la AFA. En una causa paralela, la jueza María Eugenia Capuchetti investiga desde 2021 presuntas maniobras para eludir el cepo mediante la compra de dólar oficial y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del financista y de 14 sociedades vinculadas.

En tanto, el juez Sebastián Casanello dispuso el allanamiento del Banco Central para determinar posibles vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo Jésica Cirio, en otra causa por la compra irregular de divisas.Por el momento, todas las causas permanecen bajo secreto de sumario.

Sur Finanzas bajo la lupa

El mapa judicial que rodea a Sur Finanzas no se agota en la investigación por el dólar paralelo. En Lomas de Zamora, los fiscales siguen otra pista: la posible utilización de la financiera como engranaje para hacer circular dinero no declarado a través de convenios con clubes de fútbol en crisis económica.

Según la causa, entidades que necesitaban asistencia financiera limitada firmaban préstamos por montos muy superiores. Esa brecha habría permitido darle apariencia legal a fondos de origen irregular.

Parte de ese excedente volvía a Sur Finanzas y luego se repartía entre dirigentes políticos o estructuras municipales. Los investigadores también evalúan si estas maniobras se camuflaron mediante ingresos por televisación o acuerdos comerciales y de marketing.

En este expediente, la fiscalía pidió avanzar sobre 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Temperley, Platense, Morón, Almirante Brown y Defensores de Belgrano, junto a varias instituciones del ascenso como Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Victoriano Arenas y Estrella del Sur de San Vicente.

Los allanamientos permitieron secuestrar contratos, papeles contables y soportes digitales que ahora están siendo analizados por los peritos.

En paralelo, los investigadores reconstruyen el rol de un grupo de monotributistas sin actividad económica visible que, pese a ese perfil, habría canalizado movimientos millonarios mediante billeteras virtuales y cuentas conectadas a la financiera.