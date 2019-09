El candidato a gobernador de Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez, minimizó el anuncio que haría mañana Alberto Fernández en Mendoza y hasta sugirió que el postulante a la presidencia por el frente Todos copió una idea del oficialismo provincial.

"Leíamos que Alberto Fernández va a hacer un anuncio con otros gobernadores en el sentido de que va a haber un funcionamiento federal. Me parece muy bien, pero qué casualidad que nosotros, días anteriores, habíamos anunciado que el gobernador va a tener un despacho en San Rafael", sostuvo Suarez este lunes, en contacto con Radio Nacional Mendoza.

El intendente de Capital aclaró que, si se convierte en gobernador, su idea es atender personalmente a la gente en el departamento del sur "no menos que una vez por mes" y prometió que no va a hacer solamente "una reunión de gabinete para la prensa", como supone que hará Alberto Fernández en las provincias del interior del país.

También cuestionó Suarez que Fernández venga con gobernadores del PJ ¿Qué tienen que ver los gobernadores de otras provincias? Deberían mostrar a sus gobernadores anteriores a 2015, que no los muestran, o al equipo, que es el mismo que de 2015 para atrás. Estamos en Mendoza y acá hay que gobernar Mendoza", cuestionó el candidato oficialista.

Suarez anunció que en esta última semana de campaña participará de dos debates y aclaró la polémica sobre la educación que se generó la semana pasada, cuando dijo en el evento organizado por empresarios que hay que dejar de capacitar en literatura antigua para enseñar programación.

"Hay lugares donde tenés 15 profesores y 2 alumnos que no van a tener salida laboral. Hay que preparar a los jóvenes para el mundo que viene, para que tengan trabajo", insistió Suarez.

También volvió a decir que el Estado debe enseñar "a programar" y "tecnicaturas que tengan trabajo". "Hace falta mano de obra capacitada, sobre todo para las industrias del conocimiento, porque las empresas internacionales vienen donde hay mano de obra capacitada", explicó.

Suarez aclaró de todos modos que no cerrará carreras, sino que algunas de ellas no seguirán porque no hay inscriptos, y recalcó que las inscripciones para las nuevas carreras impulsadas durante el gobierno de Alfredo Cornejo han hecho crecer la matrícula el 25 por ciento.