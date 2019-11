Suarez apostará a un constitucionalista como ministro de Gobierno

Menos de un mes falta para que Alfredo Cornejo le entregue el bastón de mando a Rodolfo Suarez. Si bien el nuevo gobernador aún no da a conocer de forma oficial a su nuevo gabinete, ya hay sobrados indicios sobre quiénes ocuparán la mayoría de los cargos. Por ejemplo, un reconocido constitucionalista tiene todos los números para convertirse en el próximo ministro de Gobierno. Se trata de Víctor Ibañez Rosaz, quien al ser consultado aseguró que no hay nada concreto y que actualmente tiene una función importante en la universidad. "Hoy 11 de noviembre soy secretario general del Rectorado y no tengo ninguna otra confirmación", aclaró Ibañez por respeto institucional al cargo que ocupa, pero al mismo tiempo prepara su equipo para asumir el nuevo desafío.

Como abogado constitucionalista, Ibañez Rosaz ha sido una persona de consulta permanente para el intendente de Ciudad y futuro gobernador. Allegados a Suarez confirman que la relación viene de hace años e incluso admiten que muchos de los proyectos reformistas de los que habla Suarez, como la unicameralidad legislativa, han sido diagramados con el propio Ibañez.

El dato no es menor. Desde hace décadas todos los gobiernos han intentado avanzar en una reforma constitucional y han fracasado en el intento. El propio Ibañez ha sido uno de los abanderados de la necesidad de aggiornar la Constitución de Mendoza a los tiempos vigentes, pero con una característica particular: no ve con buenos ojos la reelección del gobernador.

Desde el rol que ocuparía a partir del 9 de diciembre podrá tender puentes para lograr que, de una vez por todas, se avance con las reformas orgánicas que necesita la carta magna de los mendocinos. Sobre todo teniendo en cuenta que durante gobiernos peronistas -como el de Francisco Pérez- también fue buscado para lograr avances en ese aspecto.

A pesar de que su nombre no está arraigado en la agenda política diaria, Ibañez es un reconocido militante radical que desde hace un tiempo tiene un rol protagónico en la UNCuyo. Además de ser profesor, es responsable del área legal, técnica y de planificación de la universidad y muchos lo califican como el "vicerrector en las sombras". "Estuvo cerca de ser el compañero de Pizzi (Daniel) en las últimas elecciones pero finalmente se repitió la fórmula con Jorge Barón", recuerdan desde el entorno de Rodolfo Suarez.

Ibañez ha tenido un papel activo en la campaña y el día de las elecciones se lo vio en el búnker de Cambia Mendoza sentado en la misma mesa que Enrique Vaquié y Mariana Juri, dos personas de confianza de Suarez y que estarán al frente del ministerio de Economía y el de Cultura respectivamente.

Los primeros en llegar el 29 de septiembre al búnker de Suarez

Uno de los pocos nombres que Suarez confirmó como parte de su gabinete es el de Lisandro Nieri. Si bien se manejaba la posibilidad de que Nieri continuara al frente del Ministerio de Gobierno, lo cierto es que retornaría al Ministerio de Hacienda que supo encabezar durante parte de la gobernación de Cornejo. Un claro síntoma de ello es que Ibañez ya está conformando su propio equipo de trabajo para que lo acompañen desde el 9 de diciembre.

El resto del gabinete de Suarez

En las últimas semanas MDZ ha adelantado parte del equipo de trabajo que acompañará al nuevo gobernador. Enrique Vaquié como ministro de Economía, Mario Isgró en Infraestructura; Mariana Juri en Turismo y Cultura; Raúl Levrino en Seguridad; José Thomas en la DGE y Ana María Nadal en Salud. Además, Lisandro Nieri está confirmado como ministro pero su lugar estaría en Hacienda.