Sturzenegger defendió el turismo en el exterior y recibió críticas del entorno de Santiago Caputo

El debate sobre la salida de dólares por turismo sumó en las últimas horas un nuevo capítulo dentro del propio oficialismo. Esteban Glavinich, integrante del entramado digital que responde a Santiago Caputo , cuestionó con dureza al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , por sus declaraciones sobre los argentinos que vacacionan en el exterior.

La polémica se originó tras un extenso posteo de Sturzenegger en la red social X, donde analizó el impacto macroeconómico del turismo emisivo. En ese mensaje, el funcionario sostuvo que la demanda de divisas de quienes viajan fuera del país contribuye indirectamente a sostener la competitividad del agro, la industria y la exportación de servicios. “Por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”, afirmó.

En su razonamiento, el ministro cuestionó la mirada crítica histórica sobre el turismo en el exterior y la caracterizó como un rasgo singular de la Argentina. Según planteó, el país vive todos los años una “letanía, donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos“, al punto de tratar ese comportamiento “casi como un crimen de lesa humanidad”.

Sturzenegger profundizó su diagnóstico al señalar que la Argentina comercia muy por debajo de su potencial. “Argentina comercia 3 veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo. Hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. (Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa)”, expresó.

En esa línea, el ministro insistió en que el cierre comercial explica buena parte del estancamiento económico del país. “Cerrarse al comercio te empobrece, porque hace que dejes de hacer aquello en lo que sos bueno para ponerte hacer eso en lo que sos malo. Hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón, y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra“, argumentó.

Con ese marco, defendió explícitamente a quienes vacacionan fuera del país y los vinculó con el rumbo económico del Gobierno. “Son los que nos van a permitir exportar más. Sí, importar más y exportar más. Es el camino de la Argentina próspera que busca el Presidente. Buenas vacaciones! VLLC!”, cerró su publicación, que acompañó con un gráfico del Banco Mundial que compara importaciones y exportaciones como porcentaje del PBI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2006161570351702179&partner=&hide_thread=false LOS ARGENTINOS QUE VACACIONAN EN EL EXTERIOR SON LOS HÉROES DE LA PRODUCCIÓN. Todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen… pic.twitter.com/13QMbsq7hW — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 31, 2025

La respuesta del ala digital libertaria

El mensaje no tardó en generar críticas, incluso dentro del propio oficialismo. Glavinich fue uno de los primeros en salir al cruce con un tono filoso. “No entiendo la imperiosa necesidad de Sturze para hacerse putear así un 31. Menos que menos para darle de comer a los kukas un 31. Hay que decir menos boludeces”, escribió en sus redes.

Luego profundizó sus cuestionamientos al señalar que el diagnóstico oficial no contempla restricciones aún vigentes en el esquema cambiario. “Todavía hay restricciones cruzadas y los dólares aún no son en un 100% de quienes los generan. Mandrileó”, sostuvo, en referencia a una lectura simplificada de la dinámica económica.

Glavinich también respondió a comentarios que señalaban que la postura de Sturzenegger ignoraba el rol del secretario de Turismo, Daniel Scioli, quien viene destacando que 2025 podría cerrar con un menor saldo negativo de dólares por turismo. Esa mejora se explica, en parte, por un cambio metodológico en los informes del Banco Central.

“Sí, cualquiera”, replicó el referente digital ante uno de esos señalamientos. En otro intercambio, avaló críticas al tono del ministro, cuando un usuario sostuvo que Sturzenegger tenía el “espíritu de creerse muy superior intelectualmente al resto”. “Se pasó de Harvard MIT”, ironizó.

El cruce dejó al descubierto tensiones internas en La Libertad Avanza, en un contexto atravesado por cuestionamientos de economistas sobre la apreciación cambiaria y la persistente salida de divisas. En paralelo, Scioli impulsó una modificación en la medición oficial del Banco Central que excluyó del rubro “consumo con tarjetas” a servicios digitales como Netflix y a compras de bienes despachados por correo, como Amazon o Tiendamia, lo que redujo de forma significativa los egresos informados por turismo.