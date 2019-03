Sorpresa: a la media docena, le suman 2 precandidatos más en Guaymallén

El peronismo de Guaymallén no se amilana y justifica su atomización para las PASO en la búsqueda de volver a gobernar el municipio, hoy en poder de Cambia Mendoza, con Marcelino Iglesias al frente.

Ayer, tras la publicación por parte de MDZ de una lista de seis precandidatos, aparecieron dos más y no se descarta que sigan surgiendo posibles nombres, atento a que la senadora nacional y precandidata a la gobernación, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que quiere llevar mujeres a las comunas. En Guaymallén, de los hasta ahora 8 precandidatos, al menos 5 son de Unidad Ciudadana y todos varones.

En el peronismo dicen que "no hay que alarmarse" y citan a Antonio Cafiero o a Juan Perón, no lo tienen en claro: "No nos estamos peleando; nos estamos reproduciendo". Y recordaron que "el propio Marcelino salió de una PASO entre 6 postulantes de Cambia Mendoza".

Ahora surgieron las precandidaturas del exministro y actual concejal Pablo Gudiño -que fuera el vínculo de Paco Pérez con el Ministerio de Planificación Federal- y de Alejandro Morales, que viene trabajando desde el año pasado su lanzamiento.

Gudiño ya repartió folletos con su propuesta:

El folleto de Gudiño.

En tanto, ya circula un video en Facebook de Alejandro Morales en donde anuncia sus intenciones:

Atento al nuevo listado, va de nuevo la encuesta, que ayer generó alto revuelo en la militancia peronista:

Encuesta ¿Qué peronista podría reconstruir la imagen del partido y gobernar Guaymallén? Rafael Moyano Guillermo Elizalde Daniel Scaloni Omar Dabul Alejandro Abraham Gustavo Arenas Pablo Gudiño Alejandro Morales Otro/a Ninguno Todavía no sé

Y sumamos una consulta más: