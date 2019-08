La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, en un acto multitudinario en la Universidad Nacional de La Plata, afirmó que se presenta para vicepresidenta " como una forma de ayudar a conformar una nueva mayoría en Argentina" y no "porque quiera ser vicepresidente, está claro".

En otro pasaje de su discurso afirmó hoy que “sabía” que su espacio iba a ganar, pero “no se imaginaba por tanta diferencia”. Con relación al presidente Macri, la senadora nacional observó que “hizo lo que cada sector económico le pidió” y apuntó que un mandatario “debe cuidar el bien común”.

Acompañada, como es habitual en estos actos, por el periodista y escritor Marcelo Figueras, quien la interrogó sobre las sensaciones que le generaron lo comicios.

La presentación en la Universidad de La Plata.

“La verdad es que sabía que íbamos a ganar, pero no me imaginaba que por tanta diferencia. No creo en las encuestas, no las miro como sí Máximo (Kirchner). Creo que el resultado de las PASO y el de la economía son responsabilidad del Gobierno", acotó.

Además, señaló que las elecciones sorprendieron al oficialismo porque creyeron la mirada de medios de comunicación que crearon “un microclima”.

“Si tengo que elegir, entre medios a favor o críticos, me quedó con la manera en la que nos trataron a nosotros, porque nos obligaron a ser mejores”, remarcó.

La senadora también afirmó que un dirigente debe “ser responsable y no puede castigar a la gente. En estos años, se metieron con la comida y las tarifas. Le desorganizaron la vida a la gente, como dije una vez en un acto (2017). El que dice que una devaluación no se traslada a precios no entiende nada”, agregó.

La presentación de Fernández fue seguida por más de cinco mil personas que se congregaron en las afueras de la casa de altos estudios en la primera aparición pública de la expresidenta tras el triunfo del Frente de Todos en las PASO del 11 de agosto.

“Nos las pasamos durante 12 años pagando deudas de otros y nunca nos quejamos de las decisiones de la gente. Néstor (Kirchner) perdió una elecciones en 2009 contra un candidato de cartón (Francisco de Narváez) y al otro día se puso a trabajar”, aseguró.

