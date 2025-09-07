Sergio Massa: "El voto es la mejor herramienta para consolidar el camino del país"

En plena jornada de elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el exministro de Economía, Sergio Massa votó en Tigre. Destacó que se trata de "una elección que arrancó muy ordenada" y pidió a los ciudadanos que se acerquen a las urnas: "Queremos más participación", afirmó.

Luego de ser uno de los principales impulsores de la alianza peronista que decantó en la formación del sello Fuerza Patria, el excandidato a presidente le hizo un guiño a Axel Kicillof . “Hablé con el gobernador esta mañana, el proceso electoral está funcionando muy bien", celebró.

Asimismo, se refirió a su emoción cuando el gobernador lo mencionó en el acto de cierre de campaña en Tigre y destacó su “generosidad” por reconocer su trabajo para el espacio. Esta noche, luego de conocer los resultados locales, acompañará a Kicillof en La Plata.

El tigrense se mostró conmovido por el acto electoral, pero expresó su alivio por no figurar en ninguna boleta y participar de estos comicios desde otro lugar: "Hay momentos en los que uno elige protagonizar, y en otros elige ayudar".

Pese a que esta vez Massa no es candidato, su esposa, Malena Galmarini, es la segunda postulante de Fuerza Patria en la Primera sección. "De las últimas 15 elecciones, fui candidato en 11. Se siente un poco de alivio", sostuvo el dirigente del Frente Renovador.

Votó Sergio Massa en Tigre

Según el excandidato a presidente, los resultados de este domingo "van a servir como termómetro respecto de lo que quiere la sociedad, y de cómo se encara el proceso de cara al 26 de octubre", cuando se celebrarán las elecciones legislativas nacionales.

Consultado sobre qué puede configurar el resultado de este domingo para la política, consideró: "Para el oficialismo, el desafío de mostrar que tiene un programa de gobierno más allá de un resultado electoral, para la oposición constituye la enorme oportunidad de mostrar que hay un conjunto de la sociedad que cree en otro modelo de país".

Sergio Massa pidió votar por la “esperanza”

El dirigente del FR insistió a la gente que vaya a votar. “Que agarre su documento después de comer, que vaya a participar por sus sueños, por su esperanza. No importa a quién vote, pero que vaya y vote porque el ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos para consolidar el camino que pretendemos para el país”.

Para cerrar, recordó que la cantidad de votos a las 12:30 fue del 30% del padrón electoral. “Entendiendo que son elecciones provinciales, comparado con otras provincias es un buen número. Todavía queremos más participación, así que todos aquellos que están en su casa, que tienen la esperanza de que Argentina elija el camino que cada uno desea, tengan la posibilidad y la oportunidad de ir a votar”, remarcó Massa.