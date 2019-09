Seba Garay: "Nadie merece que lo traten así en un momento tan traumático"

Sebastián Garay perdió a su hermano Juan Manuel este fin de semana. En diálogo con MDZ Radio habló sobre la investigación para encontrar al conductor que atropelló al joven de 35 años y se dio a la fuga. Pero también aprovechó el diálogo para denunciar la burocracia que se esconde detrás de una muerte y la falta de tacto de los empleados que tienen que tratar con personas que acaban de perder un ser querido.

"Hay algo que está fallando", dijo Garay en Vos Sabrás y aseguró que nunca imaginó esa burocracia con "empleados que no te atienden bien ni son empáticos con lo que uno está pasando". "Es gente que tiene dolor y lo único que quiere es despedir a un ser querido", señaló por la experiencia que está viviendo junto a su familia.

"Mis padres tuvieron que ir a buscar la partida de defunción de su hijo, uno nunca espera tener que hacer eso. Menos que te digan 'esto está mal hecho, tenés que traer el DNI original' cuando el DNI está en secreto de sumario. Imaginate esa burocracia cuando tenés el trauma encima. Hay algo que está fallando", lamentó y dijo que familiares de otras víctimas le manifestaron lo mismo. "Ningún ser vivo merece que lo traten así", adhirió.

Por otro lado, Garay agradeció la solidaridad de la prensa y de las personas que manifestaron su apoyo en este momento difícil.

Juan Manuel Garay, lugar del hecho

"El fiscal Giunta (Fernando) estuvo trabajando de cerca en el caso y esta mañana nos comunicaron que tenían una pista fuerte con la camioneta y el conductor, que tendría unos 20 años", manifestó Garay y cuestionó la decisión del conductor que se fugó. "Es un niño de 20 años, porque no sé como decirle. Si tus padres no te enseñan que no tenés que abandonar a una persona así, estamos mal como sociedad", advirtió.

"Mi hermano salió a bailar con dos amigos. En el boliche se desencontraron y el salió a buscarlos. Lo atropellaron cerca de los baños. Presumo que salió a tomarse el colectivo. Ahora está confirmado que tienen la camioneta y la persona que lo chocó lo dejó tirado. Lo encontró la gente que pasaba por el lugar. Gente que vio el suceso y se comunicó al 911. Pero nadie se paró a socorrerlo. Alguien tiene que haber visto algo", manifestó.

Respecto a los videos sostuvo que la policía les dijo que la cámara de la ruta no funciona y que "para ver los videos de los comercios hay que hacer toda una logística".