Se supo qué hay en el "Salón Conan" que Javier Milei tiene en la quinta de Olivos

El presidente Javier Milei contó, en una entrevista, que bautizó una de las salas de la quinta de Olivos con el nombre de Conan, su perro tan querido.

Javier Milei sobre la Sala Conan

¿Por qué se llama "Sala Conan"? El nombre de la sala es un homenaje a Conan, el mastín inglés con quien tenía un vínculo muy afectuoso. Tras la muerte del perro original, el presidente lo clonó. El mandatario explicó que la sala tiene un cuadro de su mascota, que le fue obsequiado por un seguidor.

¿Qué objetos guarda Milei en su sala? La "Sala Conan" funciona como un museo de reliquias deportivas. Entre los objetos más destacados se encuentran:

Dos camisetas de Lionel Messi.

Una camiseta de Ubaldo "El Pato" Fillol , ídolo de Milei.

Una prenda obsequiada y firmada por Lionel Scaloni , el director técnico de la Selección Argentina.

Una camiseta de Los Pumas y otras dos del polista Adolfo Cambiaso .

Una casaca del icónico basquetbolista Earvin "Magic" Johnson.

Dos cascos del equipo de fútbol americano Los Angeles Rams.