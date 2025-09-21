Se supo qué hay en el "Salón Conan" que Javier Milei tiene en la quinta de Olivos
El presidente Javier Milei contó, en una entrevista, que bautizó una de las salas de la quinta de Olivos con el nombre de Conan, su perro tan querido.
Antes de viajar a Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump, Javier Milei reveló que tiene una sala especial en la Quinta de Olivos, la cual bautizó con el nombre de su perro clonado, Conan. Este espacio está dedicado a guardar regalos de gran valor, especialmente obsequios deportivos y obras de arte que recibió a lo largo de su carrera política.
Te Podría Interesar
¿Por qué se llama "Sala Conan"?
El nombre de la sala es un homenaje a Conan, el mastín inglés con quien tenía un vínculo muy afectuoso. Tras la muerte del perro original, el presidente lo clonó. El mandatario explicó que la sala tiene un cuadro de su mascota, que le fue obsequiado por un seguidor.
¿Qué objetos guarda Milei en su sala?
La "Sala Conan" funciona como un museo de reliquias deportivas. Entre los objetos más destacados se encuentran:
-
Dos camisetas de Lionel Messi.
-
Una camiseta de Ubaldo "El Pato" Fillol, ídolo de Milei.
Una prenda obsequiada y firmada por Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina.
Una camiseta de Los Pumas y otras dos del polista Adolfo Cambiaso.
Una casaca del icónico basquetbolista Earvin "Magic" Johnson.
-
Dos cascos del equipo de fútbol americano Los Angeles Rams.
¿Qué otros regalos tiene el presidente?
Durante su entrevista por Radio Mitre, Milei también detalló que la sala cuenta con regalos de seguidores y personalidades, como un par de guantes con la frase "Viva la libertad, carajo", la pelota del Mundial obsequiada por Gianni Infantino (presidente de la FIFA) con su nombre, y una réplica del botín de Messi, hecha con material reciclable.