"Se les subió la espuma": Guillermo Francos chicaneó al kirchnerismo y apostó a ganar en octubre

Tras el amplio trinfo del kirchnerismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos , salió a cuestionar la actitud eufórica del gobierno de Axel Kicillof y advirtió que "no se confundan" con creer que obtendrán el mismo resultado en los comicios nacionales del 26 de octubre.

En la antesala a la cadena nacional de Javier Milei, Francos habló en TN y dejó ver su fastidio con las repercusiones de la victoria de Fuerza Patria para el Gobierno bonaerense. "Me llamó la atención que el ministro de Gobierno (Carlos Bianco) le dijo al presidente que era nazi. Capaz que se les ha subido un poquito la espuma del triunfo", lanzó el funcionario.

"Ubiquémonos, porque la realidad después vuelve. Nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, el presidente está absolutamente confiado en cómo puede avanzar la Argentina, cómo podemos entrar en esta segunda etapa, cómo enfrentamos las elecciones del 26 de octubre, que no se confunda el resultado de una elección local con lo que es el país en su conjunto", chicaneó Francos.

Guillermo Francos anticipó una victoria de LLA en octubre

Para el funcionario, la clave de cara a octubre es que no jugarán los casi 90 intendentes que tiene el justicialismo en la provincia de Buenos Aires. Además, analizó que, al utilizar la boleta única papel, "va a ser diferente y puede haber muchas sorpresas".

En ese marco, anticipó que, en caso de que el oficialismo gane, van a "dialogar". Y agregó: "Vamos a tratar de conseguir mayoría porque ese es el objetivo de la política. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos porque haya diálogo y por buscar consenso, porque si no, no podremos gobernar", dijo, rechazando la idea de falta de conversación con la oposición y los gobernadores.

No obstante, cerró con un dardo para Kicillof, a quien criticó por su rivalidad con Milei. "Yo me considero un hombre capaz de dialogar con cualquiera, aún con quienes expresan esas posiciones de izquierda como lo hace el gobernador Kicillof", aclaró.