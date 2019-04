Se comienza a destrabar un nuevo viaje de Cristina a Cuba

Uno de los tribunales orales que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner autorizó un segundo viaje a Cuba entre el 20 y el 30 de abril próximo para visitar a su hija Florencia, quien quien permanece allí bajo tratamiento médico, aunque aún resta la definición de otros dos.

El tribunal que autorizó el viaje es el Tribunal Oral Federal 5, que tiene a su cargo la causa "Los Sauces", en la cual la ex presidenta y senadora nacional está procesada junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, informaron fuentes judiciales.

Pero este debate oral aún no tiene fecha de inicio y, de hecho, hay un conflicto de competencia pendiente de resolución en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, para determinar si el caso cambia o no de tribunal oral.

Cristina Kirchner tiene que recibir además el permiso por parte del Tribunal Oral Federal 2, que sí puso fecha de inicio para el 21 de mayo próximo al que será el primer juicio oral en su contra, por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del detenido Lázaro Báez en Santa Cruz.

El fiscal ante ese Tribunal, Diego Luciani, rechazó conceder la autorización ante la proximidad de inicio del juicio oral y ahora se aguarda la decisión del Tribunal, que se conocerá entre hoy y mañana, explicaron fuentes judiciales.

Otra autorización pendiente es la del Tribunal Oral Federal 8, que tiene a cargo la causa Hotesur, también sin fecha de inicio de juicio. La fiscalía ante este Tribunal dictaminó por conceder la autorización.

Aunque Cristina no tiene prohibido salir del país, sí tiene la obligación de notificar a los jueces y tribunales que tienen causas en su contra cuando tiene intenciones de hacerlo, por si alguno de ellos lo objeta. Sobre la ex mandataria pesan once procesamientos, cinco pedidos de prisión preventiva y tiene cinco causas elevadas a juicio oral.

Florencia Kirchner se encuentra en La Habana siendo asistida por el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas dependiente del Ministerio de Salud de la República de Cuba (CIMEQ).