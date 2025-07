Sandra Pettovello cerró el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios

Dicho organismo tenía como objetivo validar la existencia de comedores y merenderos comunitarios , garantizar la transparencia en la asignación de fondos públicos y generar información estadística sobre los dispositivos de ayuda alimentaria. No obstante, según el Ministerio, estos objetivos se vieron modificados tras la implementación del Programa “Alimentar Comunidad”, que eliminó la necesidad de estar registrado para acceder a los recursos estatales.

Como el Renacom ya no cumple con los fines para los cuales fue creado y entendiendo así que se trataba de un gasto, fue eliminado. El nuevo modelo valida el acceso a la asistencia alimentaria con relevamientos presenciales en los territorios.

“Este Registro permitía hacer un seguimiento de la política pública y también de la demanda o la necesidad en el territorio de los comedores. No tenía una incidencia directa en los que recibían o no recibían, porque la red de comedores existe hace ya casi 20 años con altibajos y algunos tenían convenios de hace más de 10 o 15 años. No era nuestro caso, pero había organizaciones que sí lo eran”, indicó el dirigente.