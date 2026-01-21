Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de "dispositivos de espionaje" en su despacho: "No nos van a frenar"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , anunció este miércoles por la tarde el hallazgo de “dispositivos de espionaje ” en su despacho y otra oficina estatal y denunció el hecho en la Justicia.

“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, comunicó en X el mandatario provincial, quien agregó fotos con esos artefactos encontrados.

“En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”, planteó el exministro.

Esta denuncia se enmarca a un día de la reunión que Frigerio tendrá mañana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y al ministro del Interior, Diego Santilli , en el marco de las visitas que realiza la Casa Rosada con gobernadores aliados de cara al debate por la reforma laboral.

Por su parte, el gobierno provincial emitió un comunicado en el que se indica: “Estos hechos constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.

“Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó”, se remarcó en un comunicado que agregó: “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo”. Esto incluyó “terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.

La palabra del PRO tras la denuncia de Rogelio Frigerio

A los pocos minutos del posteo, el PRO condenó la noticia: “Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a @frigeriorogelio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”.

“En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, agregaron.