Roberto Cachanosky fue víctima de un violento asalto y culpó directamente a Axel Kicillof

El economista denunció que su vivienda fue robada durante la noche del sábado y apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

El economista Roberto Cachanosky denunció públicamente que su vivienda fue víctima de un robo durante la noche del sábado 20 de diciembre y responsabilizó de manera directa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la situación de inseguridad.

A través de un posteo en la red social X, Roberto Cachanosky relató que el hecho ocurrió mientras él y su familia no se encontraban en la casa. Según explicó, los delincuentes ingresaron durante la noche pese a la presencia de sus perros y provocaron destrozos en el interior de la vivienda. En su mensaje, el economista acompañó la denuncia con imágenes que muestran el vandalismo con el que actuaron los ladrones.

“Vos sos el responsable de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”, escribió Roberto Cachanosky, en un mensaje dirigido directamente al mandatario bonaerense. En el mismo texto, cuestionó la capacidad del gobierno provincial para garantizar lo que definió como un “servicio básico”: la protección de la vida y la propiedad de las personas.

El sábado 20 de diciembre entraron a la noche ladrones a mi casa. Habíamos salido y estaban los perros.

Las fotos de abajo muestran el vandalismo con que actuaron.@Kicillofok vos sos el responsable de la inseguridad en la provincia de Buenos… pic.twitter.com/OYqf4KL18m — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) December 30, 2025 El economista fue aún más duro en sus declaraciones y sostuvo que, si el gobernador no está en condiciones de cumplir con esa función, debería dar un paso al costado. “Si no estás capacitado para brindar el servicio básico de proteger la vida y la propiedad de las personas, renunciá y dejá a gente que sepa gobernar”, afirmó.

En otro tramo del posteo, Roberto Cachanosky advirtió que responsabiliza políticamente a Axel Kicillof por cualquier hecho que pudiera ocurrirle a él o a su familia en materia de seguridad. El mensaje generó repercusiones en redes sociales y volvió a instalar el debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, uno de los temas más sensibles de la agenda pública.