"Republicanos, amarillos y sexys": el insólito spot de Ricardo López Murphy para captar el voto PRO

Ante la ausencia del PRO como alternativa para estas elecciones legislativas, Ricardo López Murphy lanzó un particular spot de cara al domingo con el que apuntó directamente a captar el voto republicano.

Tras una campaña donde el dirigente apeló a llamar la atención con un uso humorístico de las redes y la Inteligencia Artificial, arremetió en la recta final con un video que encendió la polémica.

“¿Están listos para emocionarse? Así cerramos esta maravillosa campaña. Haremos una elección colosal. VOLVAMOS A LAS BASES”, expresó López Murphy en la descripción del video que se viralizó inmediatamente.

Ricardo López Murphy apunta a renovar su banca captando el voto PRO que quedó bacante tras la fusión de los amarillos con el oficialismo. Foto: @DiputadosAR

Ricardo López Murphy se refirió a la discusión de la Ley Bases en el Senado Foto: @DiputadosAR

El colectivo tiene el número 502, el mismo de la boleta de Alianza Potencia, el nombre de la agrupación que lleva al economista ortodoxo al frente de la lista.

Jugando con el apodo de “bulldog”, el color amarillo y el número 501, que es la lista de Potencia, el candidato a diputado nacional se presentó como "el mejor de los perros" en clara consonancia con el Conan de Javier Milei.

El detalle que encendió la polémica fue la frase final del spot: “Así somos. Republicanos, amarillos y sexys”, cierra el video en las escalinatas del Congreso.

López Murphy busca renovar su banca en la Cámara Baja, a la que ingresó en 2021 de la mano de Juntos por el Cambio. Tras los cambios en el tablero partidario, apunta a captar un voto de los exvotantes del PRO que no apoyan la fusión con La Libertad Avanza.