Renunció un histórico funcionario de Casa de Gobierno

José Roberto Caviggia llevaba más de 30 años en uno de los cargos más sensibles de Casa de Gobierno. Como contador General tiene que controlar que todo pago que se haga en la administración pública esté bien hecho y en más de una oportunidad fue multado por el Tribunal de Cuentas por errores administrativos pero siempre se jactó que nunca hubo cargos en su contra. Finalmente, ha decidido dar un paso al costado y como posible sucesor suena el nombre de un ministro muy cercano a Alfredo Cornejo: Martín Kerchner.

El caso de Caviggia es muy similar al de César Mosso Giannini, quien durante décadas fue Asesor de Gobierno. Al jubilarse, Cornejo designó a una persona de su extrema confianza como el exsecretario Legal y Técnico, Ricardo Canet. Ahora tiene la posibilidad de proponer al próximo contador que controlará cada pago que se haga en el futuro.

Desde el entorno de Cornejo niegan que se esté barajando la posibilidad de postular a Martín Kerchner como reemplazante, pero el rumor ya está instalado en los pasillos. Sobre todo teniendo en cuenta que el actual superministro no tiene un lugar asegurado en el gabinete de Rodolfo Suarez, sino más bien todo lo contrario. El cargo de contador general es vitalicio y cuenta con uno de los mejores salarios del Estado, pero al mismo tiempo es técnico y prácticamente no tiene exposición política. Por eso hay quienes sostienen que Kerchner no estaría interesado en ocuparlo.

Cultor del perfil bajo, José Roberto Caviggia lleva 34 años como contador General de Mendoza. Desde las sombras, Caviggia fue uno de los hombres más poderosos de la provincia. Dueño de un cargo con jerarquía constitucional, cuenta con la capacidad de frenar decretos firmados por el gobernador. Sin su firma no se puede girar el pago a ningún proveedor y se ha desempeñado como funcionario en los gobiernos de Santiago Felipe Llaver, José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrielli, Arturo Lafalla, Roberto Iglesias, Julio Cobos, Celso Jaque, Francisco Pérez y Alfredo Cornejo.

Cavigia, junto al gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Prensa Gobierno.

Justamente, ayer Cornejo le aceptó la renuncia al histórico funcionario que con 77 años entiende que ha llegado la hora de irse. "Estar sentado aquí es un desafío, ya que sacamos más de 100.000 órdenes de pago por año. No somos dioses para no equivocarnos nunca. Pasa y algunas multas he pagado", manifestó hace tres años en una entrevista concedida a MDZ.

Cornejo le aceptó la renuncia a José Caviggia.

Por aquel entonces (en enero del 2016) Caviggia decía que se jubilaría "lo más pronto posible" pero casi cuatro años tuvieron que pasar para que presentara su renuncia. "Yo lo siento como si fuera mi empresa, salvando las distancias, y lo hago con cariño", subrayó en aquel momento.

Respecto a su sucesor, Caviggia adelantaba que además de ser contador debe ser alguien "con experiencia y pilas para desentrañar cosas que, a veces, son complicadas". "Si bien el contador se puede oponer al gobernador por las facultades que le da la ley, mi costumbre es decir por qué algo no se puede hacer y explicar cómo hacerlo para que la cosa quede bien. Yo siempre he pensado que el contador está para ayudar a la gestión de la mejor manera posible", sostenía Caviggia.

Sea cual sea el nombre que elija Cornejo -o Rodolfo Suarez- deberá contar con acuerdo del Senado. De todas formas, no parece un contratiempo ya que el oficialismo cuenta con mayoría y la ampliará en pocas semanas cuando juren los nuevos legisladores.

Lo mismo ocurrirá con el presidente del Tribunal de Cuentas. Carlos Salvador Farruggia también ha iniciado los trámites jubilatorios y desde el Ejecutivo deberán proponer un reemplazante. Para ese lugar suena el nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés.