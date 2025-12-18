Reforma laboral: sin los votos en el Senado, Patricia Bullrich postergó la reforma laboral para 2026

En medio de la tensión por la sesión en Diputados, donde se alcanzó la media sanción del Presupuesto 2026, pero con el revés del capítulo 11 y el veto a universidades y emergencia en Discapacidad, la senadora Patricia Bullrich informó que el debate en la Cámara Alta sobre la ley de reforma laboral se debatiría recién en el mes de febrero.