Reforma laboral: sin los votos en el Senado, Patricia Bullrich postergó la reforma laboral para 2026
En un contexto de alta tensión política tras la media sanción del Presupuesto 2026 y los reveses en Diputados, la senadora Patricia Bullrich confirmó que el debate de la reforma laboral en el Senado se postergará hasta febrero.
En medio de la tensión por la sesión en Diputados, donde se alcanzó la media sanción del Presupuesto 2026, pero con el revés del capítulo 11 y el veto a universidades y emergencia en Discapacidad, la senadora Patricia Bullrich informó que el debate en la Cámara Alta sobre la ley de reforma laboral se debatiría recién en el mes de febrero.
A pesar de que la fecha anunciada es el 10 de febrero, fue la propia Bullrich quien confirmó que el oficialismo conseguirá el dictamen para poder avanzar con la ley.
Noticia en desarrollo...