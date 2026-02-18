Reforma laboral: La Libertad Avanza confirmó la sesión en Diputados para este jueves
En la reunión plenaria de comisiones por la reforma laboral, se definió que este jueves será debatido el proyecto en Diputados. La sesión comenzará a las 14.
En medio de la reunión plenaria de comisiones que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, el oficialismo se encamina a convocar a una sesión para tratar este jueves la reforma laboral en Diputados. Mientras tanto, mañana será el paro general impulsado por la CGT, que será de 24 horas.
De cara a la sesión de mañana a las 14, La Libertad Avanza ya tiene definido el texto, que tendrá una sola modificación de la media sanción que aprobó el Senado la semana pasada. Será el artículo 44, de las licencias por enfermedad. No habría más cambios respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la eliminación de los estatutos y el desfinanciamiento del INCAA y las ciencias audiovisuales.
El Gobierno llegaría al quórum con los 95 diputados libertarios, y contaría con el apoyo de los 22 del interbloque Fuerzas del Cambio, las dos de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego de San Juan, los nueve de Innovación Federal que responden a los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Saénz (Salta).
También darían su apoyo los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), su diputada Gladys Medina firmó el pedido de sesión, y Rolando Figueroa (Neuquén), ya que lo mismo ocurrió con su diputada Karina Maureira. Así, llegarían a 129 diputados para abrir la sesión.
Pero si alguno de estos se cae, el Gobierno podría contar con los tres de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil (Catamarca). También podría golpear las puertas de los gobiernos de Chubut y Córdoba, que tienen diputados en el bloque Unidos.
Minutos antes de las 16, La Libertad Avanza presentó un pedido de sesión para tratar el jueves a las 14 la reforma laboral en Diputados. El pedido de sesión también lo firmaron los aliados del PRO y contó con el explícito apoyo de los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan).
Así, el oficialismo tendría garantizado el quórum para iniciar la sesión en Diputados. Así, queda a un paso de sancionar la ley, que deberá volver al Senado porque se eliminará el artículo 44, que modifica el sistema de licencias.
Mariano Biocca, representante de la Cámara Argentina de Fintech, participó del debate en la Cámara de Diputados e insistió para que se reincorpore el artículo que le permitía a las billeteras virtuales recibir los pagos de sueldo. Este artículo había sido eliminado en el Senado en la previa de la votación por presión de los bancos.
"Las billeteras digitales se consolidaron como una puerta de entrada al sistema financiero y al crédito formal", introdujo Biocca. Además, remarcó que "la discusión sobre los salarios no implica reemplazar el sistema bancario existente, sino reconocer lo nuevo. Dar libre elección amplía las opciones para los trabajadores".
El PRO y el MID en Diputados pidieron que se retome este artículo en el dictamen. También insistieron que se elimine el 44, el de las licencias por enfermedad. Así, el bloque que preside Cristian Ritondo y su aliado Oscar Zago priorizaron que se borre este último punto. Una vez que el Gobierno confirmó que eliminará el cambios en las licencias, estos dos espacios confirmaron su apoyo a la ley, dejando de lado el reclamo de las billeteras virtuales.
El objetivo de La Libertad Avanza es sancionar la reforma laboral el jueves 19 de febrero en el Senado. Para eso, esperarán a tener el dictamen firmado este miércoles en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.
El oficialismo solo quiere eliminar el artículo 44 y no hacer ningún cambio más. Sin embargo, aún no tiene los votos confirmados para aprobar otros puntos importantes que tiene este proyecto, como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la eliminación de los estatutos, el desfinanciamiento de las artes audiovisuales, principalmente.
El triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT) se hizo presente en la reunión plenaria de la Cámara de Diputados. Allí, Cristian Jerónimo (Vidrio) ratificó la decisión de ir a un paro nacional el próximo jueves, cuando el oficialismo quiere sesionar en Diputados.
"La CGT no va a retroceder ni un solo paso. No vamos a resignar ni un solo derecho y mañana empieza la resistencia contra un gobierno inescrupuloso", indicó Jerónimo y despertó el aplauso del bloque Unión por la Patria.
Además, lanzó una arenga que entusiasmó a la oposición que buscará complicar al Gobierno y modificar algún artículo más de la ley. "Nos llama la atención si quienes están al frente del Gobierno están a la altura. Pasaron cosas gravísimas: ANDIS, LIBRA. Quédense tranquilos: el único lugar donde van a seguir hablando será en Comodoro Py cuando termine todo esto", comentó Jerónimo.
En el inicio de la reunión plenaria de comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, Lisandro Almirón (Corrientes) confirmó que el Gobierno eliminará el artículo 44 de la media sanción del Senado. Con esto, el oficialismo apunta a juntar las firmas necesarias para dictaminar al cierre de la jornada y poder sesionar el jueves.
