QuinchoMDZ: Radicales se activan, al borde de un ataque de nervios

La convocatoria circuló por WhatsApp: "Esta tarde 19:30 hs el Gobernador y el Presidente de la UCR Rodolfo Suarez convocan a una conferencia de Prensa en el Comité Provincia. Hay que ir". Luego hubo uno rectificatorio de la hora, pero que en realidad aportaba un dato contundente: "A las 20:30 anuncian Suarez Gobernador".

Con el intendente de la Ciudad de Mendoza ya en carrera, ¿quién sería su vice? Las redes estallaron: "Tiene que ser una mujer y Suarez quiere a Claudia", por Najul, la diputada nacional, se repitió por un lado. Por otro confiaban: "Me dijeron que Kerchner aceptó ir de vice", pero a la vez algunos intendentes acusaban el recibo de llamadas desde el cuarto piso de la Casa de Gobierno: "El gobernador quiere hablar con vos", sonó del otro lado, con cita a las 20. ¿Los llamarían para algo realmente importante tan solo media hora antes del anuncio? "No", sospecharon algunos, "es porque no quiere que nos enteremos por la prensa de todo".

"Yo todavía no sé si voy por la reelección", largó un intendente con buena imagen en el que todos confiaban en que sí iría. ¿Celos? ¿Bronca? No: política. "Hay que pararse en algún lado para poder aunque sea torearle a Cornejo", dijo alguien a quien se consultó desde MDZ. Hay que armar listas de intendentes, concejales y legisladores provinciales y nacionales. El que no llegó a la candidatura a gobernador, quiere algún tipo de reconocimiento.

Las llamadas cruzadas fueron muchas. Todos parecen garantizarles cosas a otros, como si estuvieran en el centro de las decisiones. También los hay deprimidos del otro lado del WhatsApp, no porque no aprecien "al Rody", sino porque perdieron chances de ir más lejos con el aspirante al que apoyaban.

A todo esto, los medios porteños no pararon de preguntar qué pasa en Mendoza y si Cornejo aceptará o no ir de diputado nacional en una boleta con Mauricio Macri a la cabeza. "Es lógico que después de desdoblarle, ceda con algo", es la oración tema de análisis. Pero Cornejo irá si le garantizan la silla de Emilio Monzó que, además, ya dijo que no quiere usarla más.

MDZ contactó a funcionarios del Congreso: allí hay otro ataque de nervios. "¿Qué tal es el 'petiso'?", se escuchó en tono porteño a gente que rodea al actual presidente de la Cámara, desconfiados por su posible arribo y el potencial desalojo del que podrían ser parte.

En las comunas se abrieron las sucesiones sin que nadie haya dicho nada. Fue cuestión de minutos para que llegaran mil nombres con presuntos precandidatos. "Ojo, en Capital solo mide la Mariana Juri", se vio pasar en un mensaje y la respuesta fue: "Sí, pero el Alfredo ya habló de que vaya el Peti Lombardi allí". En Godoy Cruz algunos sienten que pierden la pelota. "Si el Viti no soltó la manija del poder de la UCR provincial desde Capital, ¿por qué nosotros sí?", se preguntó uno de los tantos godoycruceños que sienten que se alejan de la Casa de Gobierno con esta decisión de su líder, a quien son incapaces de discutirle nada. "Nada. Cornejo no es el Viti", respondió otro, tratando de convencerse.

En Las Heras respiran confiados porque Daniel Orozco fue visitado en su casa por Rody Suarez, o "Rodolfo" como respetuosamente le llama Cornejo cuando lo menciona. Pero en Luján hay revuelo: "Si el Omar (De Marchi) se mete en las PASO contra el Rody, le hacemos la interna en su municipio hasta con gente de "el caliente por los peronistas con los que se alió", amenazó -envalentonado- un dirigente menor, pero radical al fin y que esta noche estará en la calle Alem cuando Cornejo y Suarez se muestren. "De Marchi volverá como el perro arrepentido de El Chavo a ser candidato en Luján", completó un ladero que -como todo radical- extrañaba estos impulsos de pelea interna y siente que le llegó la primavera electoral justo a tiempo para dar pelea.