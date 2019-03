Quincho: Dos que quieren gobernar Mendoza se tomaron un café

Sorprendió, pero ellos consideran que "un encuentro entre compañeros que se respetan no debe sorprender a nadie". El exgobernador Rodolfo Gabrielli y el intendente de Maipú Alejandro Bermejo tomaron un café juntos. Pero no estaba armado de antemano, dicen a su alrededor. Se sumaron a una mesa en la que primerearon al mozo la senadora provincial y ex directora del Banco Nación, Patricia Fadel y el diputado nacional y presidente del PJ, Guillermo Carmona. Luego, se sumó Enrique Zuleta Puceiro, que acababa de dar una conferencia, en el marco del encuentro "La justicia como herramienta de pacificación social" en el Hyatt, que sigue hoy.

Abordados por separado algunos de los cafeteadores, coincidieron en lo "casual" del encuentro, aunque no lo parece tanto cuando el peronismo -que ya optó por cambiar una vez más de marca electoral y será "Frente Elegí" en las boletas- está tratando de mostrarse unido y no logra convencer de ello a Anabel Fernández Sagasti, que ya se lanzó -como Bermejo y Gabrielli- a competir por la gobernación.

Bermejo irá al acto de Gabrielli, hoy. Y Gabrielli fue a la convocatoria del partido en Tunuyán, en donde se lanzó Martín Aveiro para su reelección como intendente.