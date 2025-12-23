Qué pruebas claves ocultó la tesorera de Sur Finanzas

La Justicia investiga si la financiera funcionó como un engranaje para lavar dinero mediante préstamos a clubes de fútbol con problemas económicos.

El procesamiento por encubrimiento agravado de la tesorera de Sur Finanzas se apoyó en pruebas recolectadas durante operativos realizados en un galpón de Turdera y en su domicilio particular, según resolvió el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.

La imputada es Micaela Sánchez, quien se desempeñaba como tesorera de la financiera propiedad de Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. El magistrado también procesó a dos custodios que la acompañaban, Sergio Da Silveira y Juan Cervín.

¿Qué ocultó la tesorera de Sur Finanzas? Uno de los elementos clave fue el hallazgo de una CPU en el baúl de la camioneta que conducía Sánchez, además de celulares ocultos y documentación societaria, lo que para la Justicia evidenció un intento de retirar y ocultar pruebas vinculadas a la operatoria de la empresa.

El procedimiento se activó luego de que el juez ordenara una consigna policial en el depósito de Turdera tras detectar movimientos inusuales de vehículos. Los agentes interceptaron una camioneta 4x4 que había salido del lugar y regresó minutos después.

Durante el operativo se incautaron computadoras, teléfonos, expedientes, cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y diverso material relacionado con la actividad financiera. Los investigadores señalaron que se habría intentado manipular decenas de dispositivos y cajas de seguridad.