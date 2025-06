Qué impacto tendrá la condena a Cristina Kirchner en la unidad del peronismo mendocino

Entrevistado en el programa “Digamos Todo” de Mdz Radio 105.5 FM, el dirigente mendocino remarcó que “en el peronismo de Mendoza ya veníamos en una situación de buscar acuerdos por todos lados porque entendemos que no hay margen para otra cosa que no sea la unidad en el peronismo de Mendoza”. Ante el nuevo escenario, sostuvo que “estamos obligados a resolver las cosas en casa sin estar esperando que nadie del otro lado nos diga cómo tenemos que resolver los problemas propios”.

Respecto de la sentencia de la Corte Suprema, Bermejo indicó que “a los peronistas nos pega y fuerte que esto haya terminado de la manera que terminó”. “Cristina como compañera, como líder, como presidenta del PJ, como mujer, a mí en particular me duele y me da mucha pena”, expresó.