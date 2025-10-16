¿Qué es un Catastro Multifinalitario y por qué la agrimensura de Mendoza se integró a los trabajos de Gobierno para concretarlo?

Junto a ATM-Catastro, el Departamento General de Irrigación, y la Dirección de Ordenamiento Territorial, el Colegio de Agrimensura acompaña trabajos para concretar este tipo de catastro. Conocé sus beneficios.

El Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM) participa de manera activa en ámbitos vinculados al ordenamiento territorial. “Para tener un ordenamiento territorial preciso y con desarrollo sostenible, es necesario un catastro actualizado y con información integral”, sostiene Javier Oyhenart, presidente de la entidad. “Podría decirse que el catastro es la materia prima del ordenamiento territorial”, explica.

agrimensura 1 Javier Oyhenart, presidente del Colegio de Agrimensura de Mendoza. Ordenamiento territorial: la necesidad de una ciudadanía consciente En los últimos años, la agrimensura mendocina intensificó acciones vinculadas al ordenamiento y la planificación territorial, entre ellas la Ley de Regularización Dominial que impulsó junto a carteras del Gobierno provincial como la Dirección de Ordenamiento y Planificación Territorial, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, el Registro de la Propiedad y Archivo Público Judicial, el Colegio Notarial de Mendoza. Se trata de una ley que apunta a regularizar y sanear títulos con el objetivo de actualizar datos catastrales, colaborando así con el actual y futuro ordenamiento territorial

En simultáneo, el Colegio lanzó su campaña “Elegí Legal: Territorio Ordenado, Futuro Seguro”, que busca alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de adquirir terrenos en loteos informales, ya que se trata de prácticas que afectan tanto a las familias como a la organización de las ciudades y los espacios rurales, es decir, precisamente al ordenamiento territorial.

agrimensura 3 Consejo Tributario de Mendoza, donde el Colegio presentó su campaña “Elegí Legal: Territorio Ordenado, Futuro Seguro” ¿Por qué la necesidad de un catastro multifinalitario? La agrimensura mendocina subraya la necesidad de seguir consolidando una mirada integral sobre el territorio, donde confluyan aspectos sociales, ambientales, económicos y legales. El objetivo es aportar desde la agrimensura al crecimiento armónico de Mendoza, evitando conflictos derivados de la falta de planificación o del incumplimiento normativo.

Una de las acciones más relevantes en este sentido es el trabajo conjunto entre el CAM, la Administración Tributaria Mendoza (ATM-Catastro), el Departamento General de Irrigación (DGI) y la Dirección de Planificación Territorial. Se trata de labores que buscan desarrollar y concretar el catastro multifinalitario en la provincia.