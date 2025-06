Qué dijo el abogado de Ramón Amarilla sobre su detención

- De coacción, sedición y conspiración. Estas acusaciones son infundadas; máxime que en ningún momento Amarilla tomó el Comando Policial. Además, cuando le informaron que no iba a haber aumento de sueldos porque no se podía, levantaron la manifestación y se fueron. Está con prisión preventiva, y cuando la Justicia dicta la prisión preventiva es para prevenir una fuga o porque el acusado puede entorpecer la investigación, no por la calificación del hecho delictivo.