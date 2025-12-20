Presupuesto 2026: el oficialismo quiere volver a Diputados el 29 o 30 de diciembre

Tras el golpe para el oficialismo en Diputados , donde no pudo sostener un capítulo clave del proyecto de Presupuesto 2026 , el oficialismo busca aplicar cambios en el Senado y volver a la Cámara baja el 29 o 30 de diciembre con el objetivo de reponer los artículos volteados por la oposición.

Pese a la ardua negociación que realizó el Gobierno nacional con los gobernadores, la tropa libertaria no logró ganar la pulseada por el capítulo 11 de la norma, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

Ahora, La Libertad Avanza reformuló su estrategia y definió trabajar modificaciones o nuevas leyes particulares para conseguir los mismos objetivos planteados en ese capítulo que consideran imprescindible para sostener su plan económico.

En la sesión el oficialismo busca llevar adelante, también podrían aprovechar para tratar la Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario, cuyo debate había quedado trunco en la última jornada parlamentaria.

La nueva estrategia del Gobierno es volver a Diputados a fines de diciembre para volver a pelear por los puntos perdidos con la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026.

No obstante, para poder volver al recinto en Diputados, la tropa libertaria necesita arribar a determinados acuerdos en el Senado. Específicamente, precisan que se realicen modificaciones al proyecto en la sesión para que pueda volver a la Cámara baja.

En ese marco, el bloque libertario apunta a recomponer los acuerdos con sus aliados para revertir el escenario del último miércoles y lograr respaldo a los artículos más resistidos, en especial el artículo 75, con el que el Gobierno buscaba derogar las leyes vinculadas a universidades y Discapacidad.

Además de ese punto, el oficialismo también intentará reponer la limitación del régimen de zona fría para usuarios de gas y eliminar la automaticidad en la actualización de prestaciones de la ANSES, como la AUH, las Asignaciones Familiares y la asignación por embarazo.