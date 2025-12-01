Por qué San Rafael desafía a Alfredo Cornejo con su elección de constituyentes

El domingo 22 de febrero del año próximo, San Rafael vivirá un jornada histórica. La ciudadanía irá a votar a los constituyentes que armarán la carta orgánica del municipio . El voto es obligatorio y los candidatos que son 24 estarán en la boleta única en la que también escogerán concejales.

La autonomía de San Rafael que impulsa el intendente Omar Félix (PJ), fue aprobada por el Concejo Deliberante en septiembre y ahora se avanzará hacia la convención municipal que tendrán a cargo la elaboración de la carta orgánica. Para la convención, deben elegirse constituyentes que serán elegidos en febrero. Es decirm personas que armen la especie "constitución municipal"

Por lo tanto, los frentes partidarios deberán presentar candidatos para concejales que son 6 y para constituyentes que son 24.

Los constituyentes serán candidatos de los distintos frentes que se presenten. Luego de ser proclamados, la convención municipal, con sus 24 integrantes, deberá comenzar a sesionar 60 días después de la proclamación de los convencionales. Deberán concluir sus labores en un plazo máximo de 90 días, es decir tienen tres meses para tener terminado el trabajo.

Armarán una carga orgánica donde quedará reflejadas nuevas normativas en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

De acuerdo a lo que consta en el texto del proyecto, "la autonomía municipal es un derecho consagrado por la Constitución Nacional desde 1994. Se expresa como la capacidad de los pueblos de organizarse y gobernarse de acuerdo con sus necesidades e intereses".

Además, asegura que: “La diversidad cultural, económica y geográfica, sumado a su historia institucional hacen de San Rafael un lugar con características particulares en Mendoza. La comunidad sanrafaelina tiene una identidad propia, diferente a otros municipios de la provincia”.

Los temas que los constituyentes deberán tener en cuenta

La iniciativa no prevé creación de nuevos impuestos ni tampoco la conformación de nuevos cargos públicos, de acuerdo a lo que indicaron desde el municipio.

Además, según aseguran desde la comuna, "numerosos trámites que hoy representan un dolor de cabeza para los sanrafaelinos, serán más simples, ágiles y menos burocráticos".

Entre los fundamentos del proyecto, aparece:

Establecimiento de un sistema de control y rendición de cuentas públicas municipales.

Definición de un procedimiento para la reforma de la Carta Orgánica.

Implementación de mecanismos de participación ciudadana

Concejo deliberante de San Rafael.jpg

Por qué el Gobierno está en contra de la decisión de San Rafael

Los concejales del radicalismo, es decir de Cambia Mendoza votaron en contra de la iniciativa. El gobernador Alfredo Cornejo manifestó en septiembre cuando se votó que: “los municipios ya son autónomos, tienen su Ley Orgánica de Municipalidades y tienen la cláusula constitucional que da la Constitución del 94”.

Además, sumó: “no se sabe cuáles son las razones de tener esta iniciativa política en el medio del proceso electoral”, y consideró que muchas decisiones municipales se toman con criterio político más que con responsabilidad administrativa.

Los otros municipios donde habrá que ir a votar pero sólo concejales

Este año, 12 municipios decidieron unificar sus elecciones para concejales con las nacionales y provinciales, es decir que se lleven adelante el 26 de octubre pasado. Los 6 restantes, dejaron los comicios como los estableció la ley provincial, para el tercer domingo de febrero.

San Rafael votará concejales y constituyentes el 22 de febrero próximo. Votarán ediles (la mitad del Concejo Deliberante), Rivadavia; Luján de Cuyo; Maipú; Santa Rosa y La Paz.

El 24 de diciembre- sí, en Nochebuena- cierra el plazo para presentar los frentes electorales ante la Justicia electoral y el 3 de enero para los listados de candidatos.