Hay cosas de la política que no se comprenden y otras que tienen una explicación. Pero además, es evidente que hay situaciones de las que se admite un contexto que no es tal: un relato. Por ejemplo, Jair Bolsonaro y su presunta "antipolítica", que no es tal, ya que hace tres décadas que ejerce, aunque en forma desapercibida hasta que todo fue caos y decadencia y desde esa situación pudo emerger. Antes no.

Quien conoce mucho de Brasil, su historia política y sus transformaciones, es Olivier Dabene quien estuvo en Mendoza días atrás. Profesor Catedrático de Ciencias Políticas, investigador en el CERI y presidente del Observatorio de América Latina y el Caribe (OPAL) y el instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) de Francia.Com. Ofreció una conferencia en la Aliana Francesa, acompañado por el investigador sanluiseño Mario Guerrero, quien se enfocó en la historia y devaneos del sistema electoral argentino, con fluidez y un tsunami de datos valiosos. La visita a Dabene a Mendoza fue conseguida por la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de la UNCuyo, el Centro Franco Argentino y el Institut Français. La Alianza Francesa está dando un ejemplo al llevar debates profundos al centro de la ciudad, como ya lo hiciera semanas atrás con Jean Philippe Derosier, que cautivó a la audiencia junto a la jueza y constitucionalista María Gabriela Ábalos.

Dabene y Guerrero en la Alianza Francesa.

¿Cómo es que Brasil llego a tener un presidente como Jair Bolsonaro?

Para Dabene, "es un emergente entre dos tiempos, básicamente de una crisis rotunda del sistema de partidos políticos en el sistema federal y en unos problemas de coyuntura que pueden haber iniciado en 2013. Bolsonaro es una convergencia entre dos tipos de problemas".

El especialista francés comparó que "como en Argentina, Brasil presenta un signo de problemas de federalismo. Pero como no hay peronismo, no hay un centro formador de alianzas que divida las aguas entre estar a favor o en contra".

Siguiendo con una línea marcada antes por Guerrero, Dabene sostuvo que "no hay peronistas o anti peronistas, pero en Brasil ya desde los años 60 son multipartidistas extremos, de gran impacto en la gobernabilidad".

Relató que hubo una época en la que se intentó "ordenar" la dispersión política.

Dabene contó que "de hecho, los militares siempre intentaron confirmar un sistema bipartidista y crearon el propio. EE.UU. era su modelo a seguir".

Récord mundial

.

El profesor Dabene señaló un dato importante para conocer cómo funcionan los partidos políticos en el país que cuando se resfría, la Argentina estornuda, debido a la fuerte dependencia económica del nuestro con aquel. "Brasil -graficó- en cada elección rompe el récord mundial de representación parlamentaria".

¿Por qué? "Eso se debe -indicó Dabene- a la ausencia de grandes partidos políticos fuertes. Hoy hay más de 30 partidos y ninguno con más de 100 diputados y son 500".

Al respeto, reseño que "han tenido varios intentos de reforma política para intentar una verticaliza como de las alianzas, pero ha fracasado.

En Brasil es bastante fácil crear un partido y los políticos se aprovechan de eso para generar un sistema clientelista y conseguir recursos del Estado. Eso alimenta una imagen muy mala del sistema político".

Democracia muy devaluada

Para el experto francés. Brasil "es uno de los países de America latina con menos apoyo a la democracia, entre 25 y 30 por ciento de apoyo".

Esa situación, afirmó, "habilita a cualquier persona del estilo de Bolsonaro de salir a criticar a los políticos y lucirse, haciéndose pasar por un outsider. Lleva 25 años como parlamentario aunque hace creer que no tiene nada que ver con los partidos políticos".

El paso en falso del PT

En este punto, subrayó que "hay un fenómeno que explica el fenómeno Bolsonaro. Se trata de Los triunfos consecutivos del PT que es el único que es un partido realmente. Los otros son máquinas o familias. Ganaron cuatro elecciones consecutivas qué pasó a ser un partido casi hegemónico en Brasil y eso resultó frustrante para los sectores más conservadores que no sabían cómo ganarles en las urnas".

"La derecha -continuó con su relato- tuvo un nivel muy grande d en desesperación y frustración. Los escándalos empezaron con protestas sociales en 2013 con muchos estudiantes en la calle reclamando por el aumento en el transporte. Pierden el control de esa movilización y pasa a ser una protesta contra el PT en forma progresiva. Allí el PT perdió una relación privilegiada que tenía con la juventud".

Para Dabene, "nadie entiende como gano Dilma Rousseff en 2014 cuando el 70 por ciento quería un cambio político. Apenas ganó, la derecha desconoció su victoria en un caso único en la historia y genero un clima de incertidumbre y se inician las manifestaciones en su contra aún antes de asumir."

Luego, "a ello le siguió en 2015/17 una crisis económica muy crítica. Nunca desde 1902 Brasil había tenido tres años seguidos de crisis económica con crecimiento negativo".

"Dilma -explicó Dabene- no lo manejó muy bien y estallaron los casos de corrupción en ese contexto". Y es en en ese momento cuando "llegó la destitución, que algunos llaman golpe de Estado, y el cambio de gobierno con dos años de Michel Temer, que fueron catastróficos. Temer -agregó- en un momento tuvo un respaldo de 3 por ciento. Entró en el margen de error: único caso en el mundo. Ahí surgió Bolsonaro".

Dabene expresó que "el desastre fue lo que lo catapultó en medio de una fragmentación parlamentaria y en una polarización a favor y en contra del PT.

Había una voluntad de voto ‘contra’, no a favor".

Bolsonaro, honesto por insignificante

¿Por qué no hubo señalamientos de corrupción ni protagonismo en negativo de Bolsonaro? Dabene lo explicó de una manera sencilla: "Es probable que Bolsonaro nunca haya recibido un estímulo corrupto pero es porque fue un diputado insignificante".

El impotente

"Finalmente -continuó- Bolsonaro logró concentrar una opinión autoritaria y conservadora. Le quitó a Lula el respaldo de las iglesias evangélicas. Pero hoy es un presidente impotente porque no quiere jugar el juego con las reglas habituales".

Un dato importante de la evaluación que hace de la situación es que "Bolsonaro anunció que iba a trabajar con los lobis", fuerzas más circunscriptas y poderosas, solo interesados en sus propósitos, "pero no consigue consenso ni siquiera en ellos".

Esto es, analizó finalmente Dabene- "bueno, porque no ha conseguido quien le active su agenda horrible para Brasil".