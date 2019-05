Jean Philippe Derosier con MDZ: Cuánto de populismo y de nacionalismo crece en Europa

Jean Philippe Derosier, reconocido profesor e investigador en Derecho Público de la Universidad de Lille (Francia), está desde hace un par de semanas en Argentina, en el marco del programa desarrollado por la Embajada de Francia en Argentina y el Centro Franco Argentino de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya acostumbrado al cambio horario, anoche, tras la charla que protagonizó en la Alianza Francesa de Mendoza junto a la experta en derecho constitucional Gabriela Ábalos, se animó al diálogo directo y al intercambio con una concurrencia informada e interesada en los temas abordados, bajo el anfitrionazgo de la activa responsable del centro cultural, Charlotte Panouille.

El docente, autor y expositor se centró en lo sucedido el domingo en las elecciones europeas y en un aparte de la conferencia, en diálogo con MDZ, se animó a analizar puntualmente qué es lo que sucedió y qué importancia tiene para Europa y el mundo lo sucedido en las urnas.

La conferencia en la Alianza Francesa.

- ¿Cuál es el panorama tras lo votado en Europa y qué implicancias cree que tiene?

- La primera conclusión importante tras las elecciones en Europa es que ganó la democracia. Esto, porque por primera vez en 20 años la participación de los electores subió en comparación con la última elección del 2014. Tenemos una participación de más del 50% al nivel europeo y del 51% en Francia. Hay que decir que en Francia y Europa el voto no es obligatorio, lo que hace que la participación sea baja. Por ejemplo, en Francia, en 2014, estuvo por debajo del 40%. Generalmente en las elecciones Europeas, se movilizan menos los electores. Este fin de semana hemos visto una movilización del electorado que es muy buena para la democracia.

El segundo elemento que podemos ver es que los partidos tradicionales, los conservadores de la derecha y los socialdemócratas de la izquierda, no van a obtener la mayoría en el Parlamento Europeo. Generalmente esos dos partidos consiguen la mayoría. No será así esta vez. Por primera vez hay otras fuerzas que han amenazado sus liderazgos. Hablamos de otras fuerzas, centristas, como la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, o ecológicas, como Los >Verdes o populistas de extrema izquierda o extrema derecha. La extrema derecha es quien ha ganado la elección europea en Francia, dejando un punto detrás al de Macron.

- ¿Es correcto afirmar que hay un avance de los sectores fascistas en Europa o es una impresión que da el retroceso de los partidos tradicionales?

- Clasificarlos de "fascistas" quizá resulte un poco exagerado para mí. Pero nacionalistas y populistas, sí. Están el partido de La Liga en Italia que está gobernando y que ganó la elección también; el Rassenblement National de Francia; los antieuropeos del Reino Unido. Todas esas fuerzas son nacionalistas más que fascistas y tienen tesis de preferencia "nacional" y por lo más extremista, como las xenofobias también, aunque intentan mostrarse moderados para poder figurar como alternativa de gobierno.

En Europa del Este hay fuerzas populistas nacionalistas como en Hungría y Polonia, en donde están gobernando y que ganaron la elección el último domingo.

- ¿Esto pone en peligro el europeísmo, la unión de Europa o simplemente lo nutren democráticamente llenándola de "nuevas voces"?

- No me parece que haya en este momento un riesgo en la unidad de Europa. Una primera razón es que hay un país que es el Reino Unido que quiere irse, pero se ve todo lo complicado que resulta un acuerdo para una salida que satisfaga a todos. Por esa misma razón, el Reino Unido todavía se queda. El Reino Unido no es un miembro fundador y siempre ha tenido problemas con la Unión Europea. Si se va, es un ejemplo muy particular. Pero si luego, cualquier país que sea, empieza un proceso de y que, además sea un país fundador, como Italia, en donde se habla de esto con un gobierno de extrema derecha, entonces sí se va a encontrar un riesgo muy importante de continuidad de la unión en Europa.