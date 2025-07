PJ mendocino: diálogo y prórroga en el cierre de listas

Hay una decisión tomada. El presidente del partido, Emir Félix, quien encabezará la lista de diputados nacionales, no quiere que La Cámpora (el kirchnerismo) vaya por afuera del partido a las elecciones como ya advirtió si es que no llegan a una acuerdo.

El diálogo es entre muy pocas personas e incluso dirigentes de peso, de ambos sectores, tanto de los intendentes como del kirchnerismo no conoce la letra chica de las negociaciones.

La discusión y el debate se da en los cargos provinciales. Claro que ante el posible pacto electoral entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, que podrían concentrar más del 50% de los votos, muchos dirigentes del PJ mendocino apuesta a las cabezas de listas en la Legislatura, es decir los lugares entrables.

El tironeo está ahí. No sólo entre los intendentes y el camporismo sino también entre otros espacios que se ilusionaron con llevar representantes, como algunos gremios.

El peligro de que no haya cierre de listas

Sino se llega a un acuerdo, el kirchnerismo ya comunicó que tiene un plan B, lo hizo público. Competirá con otro partido que ya tiene: Unidad Popular, un tradicional sello de peronistas cuya Junta Promotora es integrada por un grupo de dirigentes camporistas.

Por ahora, desde el sector de los intendentes respiran tranquilos porque creen que hay voluntad de diálogo. Ambos espacios habrían aceptado por ahora que en partidos distintos, pierden todos y favorecen al oficialismo. Claro que es difícil ponerse de acuerdo porque la torta es pequeña y hay muchos comensales.

Pero además porque la campaña electoral puede tornarse compleja. Félix no está dispuesto a levantar las banderas del kirchnerismo, ni seguir directivas de la presidenta del partido, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso principalmentese discuten casilleros pero también hay diferencia de fondo que tienen que ver con posicionamientos de cara al electorado.

La prórroga eterna

Para el kirchnerismo, fue un capricho haber puesto la fecha del 3 de agosto como de elecciones internas abiertas, cuando se sabía que se apuntaba a que no hubiera competencia real sino un listado unificado. Creen que por eso, no quedó otra que seguir pidiendo prórroga ante la falta de acuerdos.

La fuerza mendocina generalmente ha solicitado a la Junta Electoral partidaria unas 48 horas como máximo. Pero lo que está ocurriendo en estos momentos es casi inédito. Por eso, el organismo no podrá hacer una "prórroga eterna" y se espera que dentro de las próximas 48 o 72 horas se defina el cierre de listas.

En algunos distritos también se estima que haya lugares entrables en los Concejos Deliberantes para el kirchnerismo.

La unidad del PJ nacional

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner y el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunieron este martes 8 antes del cierre de alianzas, en el marco de las negociaciones electorales de cara a los comicios bonaerenses del 7 de septiembre. El objetivo es sellar un acuerdo de unidad para poder inscribir un solo frente electoral y empezar a trabajar en listas conjuntas en las ocho secciones que hay en la provincia de Buenos Aires.

La unidad es un tema recurrente en todo el PJ nacional, no sólo tras la detención de Cristina Fernández de Kirchner luego de conocerse el fallo de la Corte nacional en la causa Vialidad sino también por las alianzas que está haciendo La Libertad Avanza en muchos lugares del país con el objetivo de "pintar el país de violeta", como aseguran para mostrar las intenciones de ser ganadora en varios distritos.

En el PJ analizan que la única manera de reconstruirse es a través de la unidad a pesar de las diferencias entre los distintos espacios políticos que lo componen.