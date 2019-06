Pichetto: "El sector al que yo aposté en el peronismo comenzó a diluirse"

El precandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto participó esta tarde del Precoloquio de IDEA, y dio más detalles de cómo se gestó la convocatoria de Mauricio Macri, al tiempo que contó por qué se alejó de Alternativa Federal, el espacio que compartía con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, entre otros.

Al comienzo de su charla, Pichetto destacó que "lo que se reflejó en los medios de Europa y EEUU es que la fórmula se integraba, y que el presidente había decidido ampliar la base". En este punto destacó el "acompañamiento" de la UCR para con Macri, pero también señaló que "el diseño y la audacia es todo mérito del presidente".

Con respecto a Alternativa Federal, el espacio que integraba junto a Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Juan Schiaretti, dijo que "el sector que yo aposté del peronismo se empezó a diluir por discusiones que tiene que ver con el método". "Lo que habría que haber hecho era ir a una elección primaria. Hubiera sido un espacio gravitante y necesario. Ese sector se debilitó", terminó.

Pichetto volvió además a lanzar críticas vedadas al kirchnerismo, cuando consideró que "siempre sostuve que no era conveniente volver al pasado. Los ciclos históricos se cumplen, y no hay que volver a visiones con componentes de tipo autoritario". Al respecto, agregó que "seguimos discutiendo el país con la lógica de los 70, no sólo por la dictadura militar, si no con ideas viejas, que atrasan 50 o 70 años".

Finalmente, indicó que "más temprano que tarde, Argentina va a ir a una reconfiguración del sistema político, y a un recambio generacional", algo que comparó con lo que sucedió en países como Italia o España.