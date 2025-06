Petroleros en alerta: denuncian más de 650 despidos y apuntan contra el Gobierno

En diálogo con MDZ Online, Barroso señaló que hay una "profunda preocupación" y están en "máximo alerta" por parte de los tres sindicatos por la situación particular del Clúster Mendoza Norte, y aseguró que los despidos (ndr: no renovación de contratos) ya son más de 650, de un proyecto en el que se desempeñan entre 2.500 y 3.000 empleados (entre directos e indirectos).

image.png Gabriel Barroso, secretario general del gremio de Petróleo.

En este sentido, fue duro contra la empresa, al sostener que "han venido a saquear lo poco que nos queda de petróleo. No a invertir, como dijo tanto la empresa como el propio Gobierno".

"Todos los días tenemos despidos en empresas que ya están abandonando el territorio. De los 25 años de actividad que tengo en el rubro, jamás he visto algo semejante a este vaciamiento que hay en el clúster norte", disparó Barroso.

Además, sostuvo que más allá de los despidos, se suman "sueldos atrasados, falta de pago a empresas de servicios y liquidaciones que no se han abonado".

Extracción de petróleo en Mendoza. Extracción de petróleo en Mendoza.

"Estamos a punto de un conflicto general", comentó el gremialista, e indicó que aún no lo hacen porque tanto Camioneros como el sector de Jerárquicos están en etapa de conciliación obligatoria (ya habían realizado medidas de fuerza por despidos semanas atrás).

Por otro lado, indicaron que si bien han tenido encuentros con referentes de Petróleos Sudamericanos, "sólo toman nota de lo que les decimos y luego desconocen todo, porque se tiran la pelota entre ellos e YPF para ver a quién le toca pagar. El problema es que la situación es cada vez peor y los empleados que aún tienen trabajo no saben qué pasará al otro día", afirmó.

Qué dice el Gobierno Provincial

Barroso cargó de igual forma contra el Gobierno, al hacerlo "responsable" de todo lo que fue el traspaso de las áreas que dejó YPF a las empresas privadas, en lo que se conoció como "Plan Andes". "Ellos dejaron entrar a Petróleos Sudamericanos y no tienen control de lo que pasa", argumentó.

Por parte del Ejecutivo, indicaron nuevamente que éste es un conflicto "entre privados" y que no se meterán en este tipo de políticas internas de empresas.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, acudió a la Legislatura. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, recibió el petitorio de los gremios petroleros. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

"Entregaron (ndr: los gremialistas) un petitorio plagado de falacias, manifestaron preocupación y pidieron intervención provincial", expresaron desde el Ejecutivo, y agregaron: "Nosotros fuimos claros en que no nos metemos en la políticas internas de las empresas, que cualquier incumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio Colectivo de la actividad será atendida en la Subsecretaría de Trabajo y que tienen la Justicia Laboral en ese caso".

De esta forma, indicaron que si hay algún tipo de irregularidad, deberían ir directo a la Subsecretaría de Trabajo, o en todo caso llevar el tema a la Justicia. "Si hay inclumplimientos en las relaciones de Trabajo, deben ir a esos organismos. Pero en cuestiones internas, no nos corresponde", zanjaron.

Fuerte petitorio de los gremios al Gobierno

Mientras tanto, el petitorio fue dirigido al gobernador Alfredo Cornejo; en el cual manifestaron una "profunda preocupación y absoluto rechazo frente al proceso de traspaso de áreas maduras a distintas operadoras —como la transferencia de YPF S.A. a Petróleos Sudamericanos y de CGC a Venoil S.A.— el cual se ha llevado a cabo sin ningun tipo de planificación, dejando completamente desprotegidos a los trabajadores, sin garantías ambientales sobre las zonas intervenidas, y sin una visión estratégica que asegure el desarrollo productiva futuro de la provincia".

Dentro del documento, además de criticar fuertemente al Poder Ejecutivo de "inacción", solicitaron una "mesa de diálogo" entre las partes, así como también una "intervención" para frenar los despidos, que por el momento ha sido rechazado por el Gobierno.

Para Barroso, Matamala y Letard, hay una "ausencia de una política energética clara y responsable por parte del gobierno provincial que ha provocado el vaciamiento progresivo de las áreas, la paralización de inversiones y un proceso de despidos masivos que está destruyendo el tejido laboral del sector, dejando a cientos de familias en una situación de extrema vulnerabilidad".

Julián Matamala. Foto: Gentileza. Julián Matamala. Foto: Gentileza.

"Todo esto ocurre como consecuencia directa de la inacción, la pasividad y el desinterés de ustedes, señores funcionarios, quienes no solo han omitido establecer un plan mínimo de transición, sino que también han renunciado a ejercer los controles básicos sobre las empresas concesionarias, demostrando una alarmante falta de responsabilidad ante la gravedad de los hechos", señalaron.

También mencionaron cuestiones de contaminación con "pasivos ambientales históricos sin control ni garantías de remediación".

"La absoluta falta de fiscalización por parte de los organismos provinciales competentes - como la Dirección de Protección Ambiental (DPA), Irrigación y los cuerpos de inspección laboral y de seguridad— evidencia una preocupante desidia institucional. Ante esta complicidad por omisión del gobierno provincial, advertimos que, de no revertirse de forma inmediata esta grave situación, acudiremos a la Justicia Federal para denunciar la responsablidad directa de ustedes, señores funcionarios, en el abandono ambiental y en la disposición irregular de tierras contaminadas en las áreas petroles transferidas. No vamos a permitir que la irresponsabilidad politica de este gobierno quede impune ni que sus consecuencias recaigan, una vez más, sobre las espaldas de los trabajadores", dispararon.

De esta forma, exigieron:

La inmediata intervención del gobierno provincial para frenar los despidos, garantizar la continuidad laboral y restituir condiciones de trabajo dignas en todas las areas afectadas.

La convocatoria sin demoras a una mesa de diálogo vinculante, donde los gremios del sector tengan participación efectiva en las decisiones que afectan el futuro energetico y laboral de mendoza

La presentación pública de los planes de desarrollo - en caso de existil— y la inclusión formal de los sindicatos en su evaluación y control.

La realización de auditorias ambientales independientes sobre las áreas transferidas y abandonadas, con participación de los gremios, y la implementación de un plan concreto de remediación ambiental.

"Si en el corto plazo no se dan respuestas claras, efectivas y verificables, nos veremos obligados a avanzar con todas las acciones gremiales, judiciales y políticas que correspondan. No vamos a quedamos de brazos cruzados mientras se destruyen puestos de trabajo, se deteriora el ambiente y se hipotecan los recursos estratégicos de Mendoza. Estamos preparados para dar esta pelea en todos los frentes necesarios, con la convicción de que defendemos no solo los derechos de los trabajadores, sino también el interés público y el patrimonio colectivo de nuestra provincia", finalizaron.