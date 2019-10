Según el relato y la filmación del hermano de una joven de 28 años, por haberse presentado a votar llevando un pañuelo verde, al menos unas tres veces fue advertida e increpada por un militar que realizaba tareas de seguridad en la escuela Vergara, de Ciudad.

Santiago Tagua contó recién en la tercera ocasión alcanzó a filmar al uniformado, quien por ver que lo estaban grabando se calmó. En todas las ocasiones que se acercó a la chica insistía con que "la normativa" indica que no se puede sufragar llevando el símbolo a favor del aborto legal, seguro y gratuito.

Fueron tres veces a queres obligar a mi hermana a que se saque el pañuelo verde.

Le dijeron que por usarlo "insultaba a la gente".

En la tercera vez pude filmar un poco y ahí el gendarme se calmó, porque vio la cámara.

Emilia Tagua, la protagonista del momento tenso, finalmente pudo votar y para ingresar al cuarto oscuro no se sacó el pañuelo verde. "La gente salió a defenderme, a decirme que es un país libre", dijo la joven, quien no conforme con haber podido sufragar quiso dejar asentado formalmente ante la delegada de las meses la situación vivida. Sin embargo, tampoco aquí le fue bien: no le registraron su reclamo.

Al menos, para tranquilidad de Emilia, el eco en las redes sociales y en los medios permitió dejar asentada la absurda polémica.

Desde la Junta Electoral ya se había aclarado que no existe ninguna orden de prohibición de exhibir el pañuelo verde por el aborto legal en el marco de las elecciones nacionales.

Algo que la organización de derechos humanos, Xumex, también había difundido a través de las redes, como se puede ver aquí: