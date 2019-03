Peña: "Cristina no es capaz de sumar más allá de los votos de culto"

El jefe de Gabinete Marcos Peña bajó notoriamente su perfil público y ahora son escasas sus apariciones y sus declaraciones. En una entrevista con Infobae habló sobre el proceso electoral que se viene y aseguró que tanto Cristina como Lavagna son propuestas antiguas y conservadoras. En el caso de la exmandataria aseguró que no es capaz de sumar votos más allá "de los de culto".

En la conversación con el medio electrónico, dijo apuntando a la reelección de Mauricio Macri que "el que espera o el que piense que Mauricio Macri está golpeado, que no quiere hacer campaña, no lo conoce" y aseguró que la discusión en este período electoral se centrará entre la "resignación y esperanza. La decisión de seguir transformando el cambio y salir de esa mediocridad, frustración y fracaso que acumuló la Argentina durante mucho tiempo".

Respecto a una posible candidatura de CFK, dijo que "hay una porción minoritaria de los argentinos que comparten una mirada y una explicación de todas esas cuestiones con Cristina Kirchner. Digamos, es un voto que existe y que todos conocemos". En otro tramo de la conversación, y sobre el mismo tema, agregó: "Yo creo que Cristina no es capaz de sumar un voto más que los votos de culto que ella tiene por la positiva. A lo sumo puede coleccionar votos que se frustren y que se decepcionen y que crean que no se puede transformar este país. Y lo mismo Lavagna.. Creo que Cristina y Lavagna son propuestas antiguas, conservadoras, incluso en algunas cosas reaccionarias, porque es volver al 2002, volver al 2005, volver al 2007".

Consultado por la situación económica, los niveles de pobreza y el desempleo, manifestó que es una preocupación del Ejecutivo pero argumentó que "la pobreza en el peor de los escenarios sigue estando igual que cuando nosotros llegamos de manos de un gobierno que decía que teníamos menos pobres que Alemania, o sea no creamos la pobreza nosotros".

Sobre el acuerdo con el FMI el funcionario nacional indicó que "el 100% de los problemas argentinos son argentinos, creados por argentinos y a solucionar por argentinos. Lo que hoy tenemos es un respaldo internacional inédito en nuestra historia, en gran parte porque con el correr del tiempo fue quedando cada vez más claro que algunas cosas no se discuten más, cómo se resuelve la inflación no lo discute ya nadie en el mundo, salvo aquellos países que todavía no lo logramos hacer". En ese sentido agregó: "hoy tenemos es el respaldo del Fondo Monetario, pero los deberes para hacer son nuestros. Y cualquiera que diga lo contrario, y que diga que hay una solución mágica que nosotros no estamos haciendo, le están mintiendo a la gente como le mentía cuando gobernaba".