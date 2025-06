Pedro, el "nene libertario", reveló qué le dijo Javier Milei sobre una posible reelección en 2027

La primera vez que se vieron fue en abril, en medio del acto por el Día de los Veteranos y Caídos por Malvinas, gracias a una entrevista que hizo el menor y llamó la atención del presidente. Pedrito habló ante los medios y explicó que no mira dibujos animados, sino noticias sobre política; también que el jefe de Estado es de su admiración y que su sueño es llegar a ser ministro de Economía de la Nación.

Además, explicó que, a pesar de querer ser ministro de Economía, no le va tan bien en las matemáticas y prefiere otras materias como la historia, aunque no dejará de lado su sueño y aprenderá "escuchando". Su sinceridad hizo reír a los conductores de la radio.

Lejos de que los remates de Pedro terminaran ahí, cuando se le consultó sobre si aspira también a llegar a ser diputado, senador o legislador porteño, contestó sin titubear: "Eso lo decide la gente".

La confesión de Javier Milei sobre una segunda candidatura

Sin embargo, no fue el único tema del que hablaron Pedro y Javier, pues el niño le consultó sobre qué pasará en 2027 y si será reelegido. "Me dijo que eso la gente lo decide”, comentó. De ahí su respuesta anterior sobre si tendría o no un puesto en el Congreso o la Legislatura porteña.

Feinmann aprovechó para también preguntarle al nene sobre qué opina de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Ahí no hablo más", aseguró entre risas, y agregó: "Ahí no opino porque... a ver, los 'kukas' vienen de ese término".

Para cerrar, confesó ser hincha del club de fútbol River Plate. El periodista, disconforme con su respuesta, manifestó ser de Boca Juniors. "¡Boe!", exclamó el pequeño, pero aclaró: "No, igual podemos hablar todavía. Podemos hablar".