Patricia Bullrich: "Pase lo que pase, no me voy a ir del país"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó hoy estar preocupada por su seguridad o estar pensando en irse del país ante un eventual cambio de Gobierno, y dijo que, por el contrario, está "en plena campaña", trabajando en "cómo llegar al balotaje y en cómo dar vuelta lo que ha sucedido".

"La primera sorprendida de esa nota soy yo; cuando la leía, no lo podía creer", aseveró la ministra al referirse esta mañana, en una entrevista con Radio La Red, a una nota publicada por el diario Clarín, que indicaba que la funcionaria no descarta irse del país por temor a represalias en caso de un triunfo del Frente de Todos en las elecciones del próximo 27 de octubre.

Hace casi 4 años que trabajo para que los argentinos vivamos más seguros todos los días. No le tengo miedo a nadie, no me voy a ir a ningún lado y voy a seguir trabajando junto al Presidente porque los Argentinos no merecemos volver atrás. #SiSePuede https://t.co/ruVRI32Nj6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 23, 2019

Además, Bullrich aseguró que "todos los días" habla con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y con su partido, y que está trabajando en la campaña, en el marco de la decisión "de ir a fondo para cambiar el resultado" de las PASO, en las que el Frente de Todos se impuso por 16 puntos a Cambiemos.

"Pase lo que pase, no me iría nunca del país, y no estoy preocupada por mi seguridad", aseguró la ministra en la entrevista que concedió esta mañana, en la que, no obstante, destacó las cualidades profesionales de quien escribió la nota publicada en el diario Clarín y apuntó contra quién "le dio esa información".

En un artículo publicado hoy, el periodista Walter Schmidt sostuvo que tanto Bullrich como el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, no descartaban la posibilidad de irse del país por temor a represalias en caso de un triunfo opositor en los comicios.

"Hace casi cuatro años que trabajo para que los argentinos vivamos más seguros todos los días. No le tengo miedo a nadie, no me voy a ir a ningún lado y voy a seguir trabajando junto al Presidente porque los Argentinos no merecemos volver atrás. #SiSePuede", tuiteó esta mañana la ministra, poco después de brindar la entrevista.

"No estoy pensando en el día después sino en el hoy, en mañana, en el 27 de octubre", insistió la ministra en las declaraciones que formuló esta mañana, en la que dijo haber sido "la primera sorprendida" por el contenido de la nota publicada en Clarín.

No obstante, dio a entender que, en caso de que hubiera un cambio de Gobierno y que ella eventualmente sintiera en peligro su seguridad, podría pedir que se le brindara custodia, al recordar lo que sucedió con Sergio Berni cuando terminó la gestión del Frente para la Victoria.

"Cuando cambió el gobierno, a Berni, que había combatido a "Los Monos" (una banda emblemática de la ciudad de Rosario vinculada con el narcotráfico), le mantuvimos la custodia", sostuvo Bullrich, aunque volvió a remarcar que ella no está "ni pensando en esto".

De hecho, volvió a asegurar que ahora se encuentra "en plena lucha electoral" y que, "si hubiese alternancia", lo verá en su momento, "pero no es un tema para el hoy".

"No me parece que hoy los funcionarios de Cambiemos, que estamos todos con la mira puesta en el 27 de octubre, estemos pensando en esto. No hablé con ninguno que haya comentado esto o haya tenido algún tipo de preocupación. Además, no es mi carácter; yo soy de dar pelea", sostuvo.

Por otro lado, en línea con lo afirmado ayer por el presidente Mauricio Macri y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Bullrich sostuvo que "la elección verdadera todavía no sucedió".

"Sucedieron unas PASO que pueden ser o no un antecedente. Ahora, puede ser un antecedente que se revierta. Nosotros no consideramos ni que estamos en transición ni que sucedió la elección", aseveró Patricia Bullrich.