Bullrich llamó a que Juntos por el Cambio "se profundice" para "no volver al corporativismo"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llamó a que la alianza oficialista Juntos por el Cambio "se profundice" en las elecciones de octubre para que el país "no sea una vuelta a un pasado de corporaciones, populismo y corporativismo".

"Cada vez que uno toca una olla, encuentra a alguien que tiene oro, plata, dinero y autos, en la corrupción y el narcotráfico", apuntó Bullrich, por lo que pidió "entender" que "por este camino Argentina no avanza".

En declaraciones al canal TN, la funcionaria sostuvo que "no podemos vivir más en el medio de grupos-mafia".

"La construcción de institucionalidad, transparencia y libertad del país es un modelo institucional donde la Justicia no se mueva de acuerdo a los intereses, donde la política no se corrompa y las instituciones no sean parte del problema", advirtió.