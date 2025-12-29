Patricia Bullrich defendió el protocolo antipiquetes y apuntó contra el juez que declaró su nulidad

La senadora libertaria Patricia Bullrich afirmó que la medida tiene aval judicial y respaldo social, y cuestionó a un magistrado que falló contra el Gobierno.

Patricia Bullrich defendió con dureza este lunes la vigencia del protocolo antipiquetes y cuestionó a un sector del Poder Judicial por fallos que, según sostuvo, buscan debilitar una de las principales políticas del Gobierno en materia de orden público.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la exministra de Seguridad afirmó que el protocolo fue validado por “decenas de jueces” y que cuenta con un amplio respaldo social. En ese sentido, remarcó que la herramienta se aplica desde el primer día de la gestión y que permitió recuperar la circulación y el orden en el espacio público.

La contundente respuesta de Patricia Bullrich La funcionaria también apuntó contra el magistrado que declaró nulo el protocolo, a quien identificó como el mismo juez que, según su mirada, suele fallar de manera sistemática contra las decisiones del Ejecutivo nacional. Para Bullrich, ese tipo de resoluciones judiciales terminan alineándose con intereses contrarios al orden institucional.

En su mensaje, la senadora sostuvo que quienes celebran ese tipo de fallos son sectores que “viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, mientras que los principales perjudicados son los ciudadanos que buscan trabajar, circular libremente y vivir en un clima de normalidad.